Українцям розповіли, в які місяці та години відключатимуть світло влітку

Експерт Олександр Харченко не відкидає, що протягом літа можливі графіки відключення електрики, за якими Україна жила в зимовий період. Енергодефіцит — наслідок того, що через бойові дії на території України практично всі атомні електростанції вчасно не пройшли ремонт.

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У липні та серпні цього року в Україні з високою ймовірністю відновлять віялові відключення електрики. Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко ефірі телеканалу "Київ" у вівторок, 30 травня.

"Є висока ймовірність, що в липні-серпні будуть планові відключення", — сказав Харченко.

Він пояснив українцям, що відключення електрики будуть не такі як тоді, коли люди не мали електрики понад добу. Зараз йтиметься про те, що електрики може не бути 2-3 години й це відбуватиметься в основному в пікові години.

Експерт наголосив, що дефіцит електроенергії Україна відчуватиме навіть у літні місяці. На цей час навіть можливі графіки відключення електрики, за якими Україна жила в зимовий період.

"На жаль, така небезпека дуже висока, генерації у нас недостатньо", — сказав Харченко.

За його словами, енергодефіцит є наслідком того, що через бойові дії на території України практично всі атомні електростанції вчасно не пройшли ремонт. У мирний час їх оглядали та приводили до робочого стану в ті періоди, коли дефіцит потужностей могли покрити гідроелектростанції.

Проте цього року графіки ремонту зрушили. І тепер АЕС будуть на ремонті щонайменше до вересня-жовтня, бо кожен ремонт це два-три місяці.

Нагадаємо, 18 травня ЗМІ писали про те, кому з українців не вимикатимуть електроенергію. Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, запропонувала уряду розробити порядок захисту деяких споживачів електроенергії.

Цього ж дня в "Укренерго" пояснили, чи українці будуть без світла. За словами голови правління компанії Володимира Кудрицького, дефіцит виникає у вечірній час, а ось вранці і вдень вдається зберігати баланс коштом сонячної генерації.