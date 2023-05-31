НКРКЭУ отменила предельные цены на электроэнергию: что это значит для украинцев

Сейчас предельная максимальная цена на электроэнергию, устанавливаемая НКРЭКУ, составляет 4 000 грн за МВт-час

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРКЭУ), отменила предельные цены (прайс-кэпы) на электроэнергию для бизнеса с 30 июня 2023 года. Об этом 31 мая сообщает "Интерфакс-Украина".

Речь идет об отмене ограничений цен на электроэнергию для бизнеса на рынке:

на сутки вперед;

внутрисуточном;

балансирующем рынке.

До этого предельная максимальная цена на электроэнергию, устанавливаемая НКРЭКУ, составляла 4 000 грн за МВт-час. Отмечается, что ранее на рассмотрении регулятора был проект постановления с повышением до 6 000 грн за МВт-ч.

В обосновании к решению отмечается, что сейчас специалисты работают над предельными ценами на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном рынке (ВСР) и балансирующем рынке (БР) в соответствии с Методикой определения существенного колебания цен и установление предельных цен на этих рынках.

По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, для оператора системы передачи очень важно привлечение импорта.

"Соответственно, нынешние прайс-кэпы не дают такой возможности привлекать импорт в достаточных объемах, ведь электроэнергия в Европе дороже. В идеале нужна модель, где прайс-кэпы установлены на уровне наших европейских коллег", — отметил он.

Тем временем эксперт Олег Попенко в своем Telegram-канале рассказал, что решение НКРЭКУ приведет к тому, что уже скоро стоимость электроэнергии значительно подорожает.

"Если сейчас прайскепы в Украине 6 грн, то варианты подорожания рассматриваются до 8 грн. А за ними удорожание всех товаров и услуг в разных вариантах", – отметил он.

Будет ли в Украине цена электроэнергии формироваться так, как цена бензина или интернета

Директор энергетических программ Центра Разумков Владимир Омельченко считает, что Украине пора приближаться к настоящему рынку электрической энергии, то есть и цену для населения должен диктовать рынок, а не правительство.

"Важно отказаться от установления цен. Цены должны устанавливаться рынком, потребитель должен выбирать компанию, как это происходит с мобильными операторами. И к этому нужно двигаться. Первый этап перехода на рыночные цены – повышение тарифов. Рыночная цена у нас сегодня — около 5-5,5 грн за кВт-час. Что касается повышения сейчас до 2,64 грн за кВт-час, то, вероятно, расчет был следующий – не могли сразу повысить до рыночного уровня, ведь большой социальный резонанс, и пошли на компромисс", — говорит он.

Напомним, 30 мая на брифинге министр энергетики Герман Галущенко рассказал об установлении с 1 июня нового тарифа на электроэнергию для населения – теперь стоимость будет составлять 2,64 грн за кВт-ч.

Также мы писали о том, что 24 мая Украина отказалась от экспорта электроэнергии в другие страны, поскольку нуждается в покрытии собственного потребления. При этом утверждается, что собственной электроэнергией Украина сейчас обеспечена.