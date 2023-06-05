Некому возрождать экономику: в Украине осталось 29 млн человек, — аналитики (инфографика)

В Украинском Институте будущего заявили, что коэффициент фертильности уже упал ниже 1, в то время как для роста численности населения должно быть больше 2.

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По состоянию на май 2023 года постоянное население Украины составило 29 млн человек. Об этом заявили в Украинском Институте будущего.

В отчете говорится, что 8,6 млн украинцев не вернулись в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"В Украине некому будет создавать ВВП", — отметили эксперты.

Среди 29 млн проживающих в Украине человек только 9,1-9,5 млн работают. Более того, около 3 млн из них являются бюджетниками. Следовательно, 6-7 млн человек "везут на себе" всех остальных, включая пенсионеров, школьников, безработных, работников бюджетной сферы.

"Коэффициент фертильности уже упал ниже 1, в то время как для роста численности населения должно быть больше 2", — отметили в Институте.

По словам экспертов, если ничего не предпринимать, что в перспективе нескольких лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающих. В Институте считают, что вопрос демографии должен стать приоритетным и его должен озвучить президент Украины Владимир Зеленский. Он требует неотложных действий.

Демография Украины Фото: Украинский институт будущего

Напомним, что 2 июня глава Минфина рассказал, как Украина финансирует армию, зарплаты и пенсии. По словам министра Сергея Марченко, дефицит финансирования государство покрывает благодаря военным облигациям и заимствованиям.

Также 5 июня в НБУ объяснили, будут ли отслеживать все карты украинцев. Пресс-служба регулятора отметила, что полученная от банков информация используется исключительно в надзорных целях.