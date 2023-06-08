Агентство "Стандарт-Рейтинг" подтвердило высокую надежность депозитов COMINBANK

По итогам 1-го квартала 2023 года от рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" (Украина) АО "КОМИНБАНК" вошло в ТОП-12 банков с самыми надежными (привлекательными) депозитами.

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В релизе агентства отмечается, что COMINBANK завершил первый квартал 2023 года с чистым процентным доходом 81,01 млн грн и прибылью 17,750 млн грн. Также по итогам первого квартала 2023 г. банк имеет прочную доходную базу, а его деятельность остается стабильно прибыльной. По состоянию на 01.04.2023 АО "КОМИНБАНК" сформировало значительный запас адекватности регулятивного капитала Н2, который составляет 18,96% при нормативе 10%. Доля проблемных кредитов в портфеле банка оценивается на уровне 20,69%, что значительно меньше средних показателей по банковской системе Украины.

"В COMINBANK мы предлагаем депозитные программы, которые даже в трудный период войны помогают украинцам грамотно управлять личными финансами, безопасно хранить деньги и комфортно их накапливать. За 30 лет успешной работы на рынке Украины наш банк олицетворяет заботу и поддержку каждого клиента", — прокомментировала экспертное внимание депозитам АО "КОМИНБАНК" Председатель Правления, Татьяна ПУТИНЦЕВА.

В целом, специалисты агентства с оптимизмом смотрят в будущее и считают, что банковская система Украины уверенно пройдет кризис, вызванный войной благодаря государственным банкам и банкам с иностранным капиталом. Согласно данным агентства, общая прибыль банковской системы за 2022 год составила 24,7 млрд грн, а за первый квартал 2023 года — 34,056 млрд грн.

Портал Finance.ua также проанализировал депозитные предложения от разных банков и выбрал такие, к которым этим летом стоит присмотреться внимательнее. Первое место в данном обзоре занимает акционное предложение "Максимальный доход +" от COMINBANK.