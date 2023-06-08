Агентство "Стандарт-Рейтинг" визнало високу надійність депозитів COMINBANK

За підсумками 1-го кварталу 2023 року від рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" (Україна) АТ "КОМІНБАНК" увійшов до ТОП-12 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами.

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У релізі агентства зазначається, що COMINBANK завершив перший квартал 2023 року з чистим процентним доходом 81,01 млн грн та прибутком 17,750 млн грн. Також за підсумками першого кварталу 2023 року банк має міцну дохідну базу, а його діяльність залишається стабільно прибутковою. Станом на 01.04.2023 АТ "КОМІНБАНК" сформував значний запас адекватності регулятивного капіталу Н2, якій дорівнює 18,96% при нормативі 10%. Частка проблемних кредитів в портфелі банку оцінювалась на рівні 20,69%, що значно менше за середні показники по банківській системі України.

"У COMINBANK ми пропонуємо депозитні програми, які навіть у важкі часи війни допомагають українцям грамотно управляти особистими фінансами, безпечно зберігати гроші й комфортно їх накопичувати. За 30 років успішної роботи на ринку України наш банк уособлює турботу і підтримку кожного клієнта", — прокоментувала експертну увагу до депозитів АТ "КОМІНБАНК" Голова Правління, Тетяна ПУТІНЦЕВА.

Загалом фахівці агентства із оптимізмом дивляться у майбутнє і вважають, що банківська система України впевнено пройде кризу, викликану війною завдяки державним банкам та банкам з іноземним капіталом. Згідно даних агентства загальний прибуток банківської системи за 2022 рік дорівнював 24,7 млрд грн, а за перший квартал 2023 року — 34,056 млрд грн.

Побіжно портал Finance.ua проаналізував депозитні пропозиції від різних банків і обрав такі, до яких цього літа варто придивитися уважніше. Перше місце у даному огляді посідає акційна пропозиція "Максимальний дохід + " від COMINBANK.