Усиливает экономическое давление на Лукашенко: Британия ввела санкции против Беларуси

Лондон будет принимать меры для борьбы с теми, кто обходит ограничения различными путями. Под данные санкции попадут более 100 человек и организаций.

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Великобритания объявила о расширении санкций против Беларуси в связи с поддержкой, которую режим Александра Лукашенко предоставляет России. Решение о расширении санкций было принято в ответ на недемократические действия белорусских властей и нарушения прав человека. Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании, передает "Европейская правда".

"Этот новый пакет усиливает экономическое давление на Лукашенко и его режим, который активно способствует российским военным усилиям и игнорирует территориальную целостность Украины", – заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.

Великобритания принимает меры, вводя запрет на импорт золота, цемента, древесины и каучука из Беларуси. Это решение принято в рамках санкционных мер против Беларуси в связи с ее действиями и поддержкой, которую режим Александра Лукашенко оказывает России.

Кроме того, Лондон также запрещает поставки товаров двойного назначения, промышленного оборудования и денежных купюр в Беларусь.

Британия также принимает меры для предотвращения распространения пропаганды белорусскими медиакомпаниями. Социальные сети и интернет-провайдеры будут ограничивать доступ к веб-сайтам белорусских медиа, попавших под санкции.

Правительство Великобритании также будет предпринимать дополнительные шаги для борьбы с теми, кто пытается обойти санкции. Это может включать ограничение доступа Беларуси к финансовым рынкам Великобритании и ограничение возможностей привлечения финансовых средств.

Под британские санкции также попадут более 100 человек и организаций, которые способствовали или поддерживали репрессии в Беларуси.

Напомним, что Польша ввела санкции против беларусских депутатов бизнесменов, чиновников и спортсменов, которые так или иначе были связаны с РФ. Соответсвующий документ появился на сайте Министерства внутренних дел Польши в понедельник, 29 мая.

А 27 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 51 гражданина РФ. В числе юридических лиц, попавших под ограничения — АО "Железнодорожная торговая компания", ООО "Инновационные технологии масел", ООО "Оборонрегистр и другие.