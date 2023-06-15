Подрыв Каховской ГЭС ускорит рост цен: в НБУ объяснили, что будет дорожать

В Нацбанке считают, что теракт на Каховской ГЭС обусловит дополнительный вклад в инфляцию на уровне около 0,3 процентных пункта из-за усложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая.

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Теракт, который российские оккупанты устроили на Каховской ГЭС в Херсонской области, повлияет на уровень инфляции в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

По предварительным данным регулятора, техногенная катастрофа станет подспорьем для роста инфляции до уровня около 0,3 процентных пункта из-за усложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая, прежде всего, овощей.

Из-за затопления и осушения полей вследствие подрыва ГЭС под риском оказались от 10% до 14% урожая овощей в пострадавших регионах.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, беспрецедентный разрушительный масштаб этой катастрофы может стать "достаточным аргументом, чтобы расширить возможные направления международной поддержки".

"Чтобы оценить долгосрочные перспективы, нужно немного времени и больше аналитики. Выводы и развернутый анализ будут предоставлены в нашем июльском макропрогнозе НБУ", — отметил Пышный.

Между тем, в НБУ считают, что пока нет причин для пересмотра экономического прогноза из-за подрыва Каховской ГЭС, поскольку все прогнозы Нацбанка с момента полномасштабного вторжения ВС РФ строятся на достаточно консервативных предположениях.

"Мы учитывали, что война тем или иным образом будет отражаться на украинских производителях. Поэтому пока необходимость пересмотра этого прогноза по ВВП — достаточно умеренная", – подчеркнул замглавы НБУ Сергей Николайчук.

Ставка не меняется: что с учетной ставкой и уровнем инфляции

В НБУ также сообщили, что оставили учетную ставку на прежнем уровне 25%, а также о замедлении темпа роста цен в Украине. "Темпы роста потребительских цен в дальнейшем снижались быстрее, чем ожидалось. В мае инфляция замедлилась до 15,3% в годовом исчислении. Помимо эффекта базы сравнения, этому способствовало достаточное предложение продовольствия и горючего, укрепление наличного курса гривны, а также улучшение инфляционных и курсовых ожиданий. Достичь стабилизации валютного рынка и улучшения ожиданий удалось, в частности, благодаря удержанию высокой учетной ставки и комплексу дополнительных мер НБУ по повышению привлекательности гривневых инструментов", — говорится в сообщении Нацбанка.

По мнению экспертов НБУ, ставка 25% будет способствовать поддержанию привлекательности гривневых инструментов, сохранению устойчивости валютного рынка и снижению инфляции, что в комплексе будет формировать предпосылки для дальнейшего постепенного смягчения валютных ограничений.

Глобальная угроза: как в ООН отреагировали на подрыв Каховской ГЭС

Секретарь организации по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс на днях заявил, что ущерб, нанесенный ВС РФ гражданской инфраструктуре, полностью противоречит международному гуманитарному праву.

"Мы уже наблюдаем проблемы с продовольственной безопасностью, но цены на продукты, я уверен, обязательно вырастут. Почти неизбежно, что мы увидим огромные проблемы с уборкой и посевом следующего урожая. И поэтому то, что мы увидим, – это огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал о планах Украины потребовать от России возмещения ущерба из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС. В Офисе президента говорят, что Кремль обязан до последней копейки компенсировать нанесенный украинцам ущерб.

Как ранее писал Фокус, летом традиционный борщевой набор в Украине подешевеет, однако мясо и хлеб продолжат дорожать.