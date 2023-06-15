На низком старте: украинцам сообщили, когда стартует второй этап программы "єВідновлення"

По словам нардепа Елены Шуляк, местные комиссии будут изучать заявления собственников уничтоженного жилья начиная с августа 2023.

Related video

В Украине согласовали вторую часть программы "єВідновлення", поэтому скоро владельцы разрушенного жилья смогут подавать заявления, чтобы получить компенсацию от государства. Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава политической партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Когда начнут рассматривать заявки

Шуляк объяснила, что Постановление "О порядке предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества" правительство уже утвердил Кабинет министров. Ожидается, что местные комиссии будут изучать заявления собственников уничтоженного жилья начиная с августа 2023.

Подавать заявление за уничтоженные недвижимые объекты в электронной форме через "Дію" владельцы смогут, начиная с 15 июля 2023 года. При этом местные власти должны обеспечить рассмотрения поданных заявлений с 15 августа.

"Это второй этап государственной программы "єВідновлення". Сейчас денежную компенсацию получают только владельцы поврежденного жилья на его ремонт", – рассказала Елена Шуляк.

В рамках второго этапа госпрограммы украинцам будут выдавать денежную компенсацию, с помощью которой можно будет построить усадебный дом садового или дачного типа, или жилищные сертификаты на приобретение нового дома.

По словам Елены Шуляк, сертификаты владельцы разрушенного жилья смогут обменять на квадратные метры в любом регионе Украины.

Кто получит компенсацию по программе "єВідновлення"?

Все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Это касается квартир, частных домов и других жилых помещений, например, комнат в общежитии.

Но приоритет будет предоставляться:

участникам боевых действий;

людям с инвалидностью в результате войны;

ветеранам войны;

членам семей погибших военных;

мобилизованным;

многодетным семьям;

людям с инвалидностью I и II группы;

родителям-воспитателям детского дома семейного типа;

опекунам/попечителям;

приемным родителям и патронатным воспитателям;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Напомним, первый этап государственной программы был запущен в Украине 10 мая. Тогда украинцам начали выдавать до 200 тысяч гривен компенсации, на проведение ремонтных работ, если их жилье имеет незначительные повреждения.