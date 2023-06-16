Пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС получат компенсацию за жилье: что известно

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, украинцам будут предлагать два вида компенсации, а граждане будут выбирать тот, который им подходит больше всего.

Related video

Украинцам предоставят компенсации за жилье из-за подрыва Каховской ГЭС. Механизм возмещения будет аналогичным программе "єВідновлення", сообщает 16 июня пресс-служба Кабмина.

Какие условия компенсации

Отмечается, что подавать заявки гражданам нужно будет не через приложение "Дія", а через местное самоуправление. При этом, как и остальным пострадавшим из-за войны украинцам, будут предоставлять два варианта компенсаций.

"Человек будет выбирать один из двух вариантов. Либо приобрести себе другое жилье, либо взять деньги на самостоятельный ремонт или восстановление собственного дома", — отметил Денис Шмыгаль.

Технические обследования пострадавших помещений будут проводить 15 специалистов, которые будут направлены в зону бедствия из десяти регионов Украины.

Добавим, что на компенсации за жилье из-за подрыва Каховской ГЭС правительство выделило 980 миллионов гривен.

Кто получит компенсацию

Такая возможность будет у граждан, которые:

получили материальный ущерб, из-за утраты любого имущества, товара, недвижимости, производства, находившихся в собственности или распоряжении;

остались без выгоды — дохода, который можно было бы получить от ведения деятельности, если бы не произошло катастрофы;

получили моральный вред (физлица);

остались без зарплаты (только если трудовые отношения были приостановлены после крушения);

понесли дополнительные расходы из-за преступных действий страны-агрессора.

Выплаты пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС

По информации министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, каждый пострадавший гражданин получит единовременную денежную помощь в размере 5 тысяч гривен. В общей сложности украинское правительство предоставило Херсонской и Николаевской областным военным администрациям 564 млн 875 тысяч гривен.

Кроме того, правительство договорилось с международными партнерами для финансовой поддержки пострадавших от подтопления в Херсонской и Николаевской областях. Известно, в частности, что Международная организация по миграции ООН будет выплачивать 6600 гривен на человека.

Ранее Фокус писал, что восстановление Каховской ГЭС может стоить более 800 млн. долларов. Также Фокус сообщал, что Украина после войны потребует от России репарации за причиненный ущерб из-за подрыва плотины Каховской ГЭС.