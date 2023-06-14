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Экономика

Россия должна ответить: Украина собирается наказать РФ за теракт на Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС, репарации, теракт
Украина потребует репараций от России за нанесенный ущерб от подрыва Каховской ГЭС

По данным штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, пострадал 31 объект водоснабжения и водоотвода, было затоплено 28 крупных промышленных объектов. Более 3500 домов в 48 населенных пунктах до сих пор остаются подтопленными.

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Кабмин Украины предложил Херсонской областной и городской военным администрациям оценить последствия подрыва плотины Каховской ГЭС, чтобы после войны заставить Россию выплатить репарации за нанесенный ущерб. Об этом 14 июня сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

Как объяснил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков, когда в Херсонской области закончится спасательная операция и будут разминированы территории, нужно внимательно обследовать объекты, которые оказались в эпицентре катастрофы.

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Всем общинам нужно будет создать комиссии, которые начнут фиксировать повреждения и разрушения жилья и других объектов. Всю полученную информацию необходимо вносить в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества в результате боевых действий.

"Здесь у нас две цели. Первая – чтобы люди, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС, смогли получить денежную помощь для восстановления своего жилья. Вторая – в будущем заставить Россию выплатить репарации за нанесенный ущерб", – сказал Кубраков.

По информации штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, пострадал 31 объект водоснабжения и водоотвода, под водой оказались 28 крупных промышленных объектов.

Более 3500 домов в 48 населенных пунктах до сих пор остаются подтопленными. Также под водой остаются участки автодороги государственного значения Херсон – Геническ.

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Напомним, 6 июня Вооруженными силами Российской Федерации была взорвана Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области. В "Укргидроэнерго" считают, что Каховскую ГЭС после подрыва российскими оккупантами невозможно восстановить.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины подсчитали, что ущерб госимуществу мелиоративных систем и каналов в результате того, что российские войска взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, составляют 150-160 млрд гривен.