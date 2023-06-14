Россия должна ответить: Украина собирается наказать РФ за теракт на Каховской ГЭС

По данным штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, пострадал 31 объект водоснабжения и водоотвода, было затоплено 28 крупных промышленных объектов. Более 3500 домов в 48 населенных пунктах до сих пор остаются подтопленными.

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Кабмин Украины предложил Херсонской областной и городской военным администрациям оценить последствия подрыва плотины Каховской ГЭС, чтобы после войны заставить Россию выплатить репарации за нанесенный ущерб. Об этом 14 июня сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

Как объяснил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков, когда в Херсонской области закончится спасательная операция и будут разминированы территории, нужно внимательно обследовать объекты, которые оказались в эпицентре катастрофы.

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Всем общинам нужно будет создать комиссии, которые начнут фиксировать повреждения и разрушения жилья и других объектов. Всю полученную информацию необходимо вносить в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества в результате боевых действий.

"Здесь у нас две цели. Первая – чтобы люди, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС, смогли получить денежную помощь для восстановления своего жилья. Вторая – в будущем заставить Россию выплатить репарации за нанесенный ущерб", – сказал Кубраков.

По информации штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, пострадал 31 объект водоснабжения и водоотвода, под водой оказались 28 крупных промышленных объектов.

Более 3500 домов в 48 населенных пунктах до сих пор остаются подтопленными. Также под водой остаются участки автодороги государственного значения Херсон – Геническ.

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Напомним, 6 июня Вооруженными силами Российской Федерации была взорвана Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области. В "Укргидроэнерго" считают, что Каховскую ГЭС после подрыва российскими оккупантами невозможно восстановить.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины подсчитали, что ущерб госимуществу мелиоративных систем и каналов в результате того, что российские войска взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, составляют 150-160 млрд гривен.