Грядут перемены: Нацбанк хочет изменить правила покупки долларов в Украине

В Национальном банке обещают, что скоро обменный рынок заработает по правилам, как это было несколько месяцев назад.

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В Украине в скором времени исчезнет проблема с отказом банков и обменников принимать доллары без комиссии. Об этом сообщил член совета НБУ Василий Фурман.

По его словам, над вопросом трактовки степени износа купюр сейчас активно работают.

"Недавно представители НБУ общались на эту тему с руководителями небанковских банков и финучреждений. По итогам дискуссии пришли к выводу, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Люди не должны беспокоиться", — рассказал он.

Фурман считает, что скоро обменный рынок заработает по правилам, как это было несколько месяцев назад. Он отметил, что сейчас наличный доллар помогает сохранить капитал. Не еще недавно на нем можно было хорошо заработать, ведь ставка доходности по долларовым депозитам превышала 10%. Теперь ситуация другая.

Доходность долларовых депозитов в крупных банковских учреждениях – менее 1%, в средних банках – 1-3%. И сейчас на первое место выходят гривневые депозиты, ставка по которым достигает 15-30%, и облигации внутреннего государственного займа (доходность долгосрочных ОВГЗ – под 20%). Поэтому гражданам сейчас гораздо выгоднее пользоваться именно этими инструментами хранения и умножения денег. Но и за свои долларовые сбережения", — объяснил Василий Фурман.

Когда нужно платить комиссию за старые доллары

Недавно в НБУ сообщили, что уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции.

В частности, это касается и осуществления операций с банкнотами всех номиналов долларов США, выпускавшихся Федеральной резервной системой с 1914 года до сих пор.

"Нацбанк не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет на осуществление валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности обмен долларов США серии 1996 года и выпущенных в обращение ранее", – подчеркнули в НБУ.

Ранее стало известно, что украинские банки, по требованию Нацбанка, будут сообщать об оплате своих клиентов в интернете, а также обо всех переводах между физлицами и компаниями.

Как объяснили в НБУ, полученную от финучреждений информацию впоследствии используют исключительно в надзорных целях.