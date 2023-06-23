Валютные качели: может ли летом гривна укрепиться и как вырастет спрос на доллары

Сейчас в банках курс продажи наличного доллара находится на отметке 37,3-37,7 грн за доллар, однако в течение июля-августа возможны колебания. Что будет происходить с валютным курсом?

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Пока заметных негативных трендов, способных повлиять на наличный курс, нет. Однако рано говорить о стабильности на долгий срок, ведь любой фактор этим летом может повлиять на ситуацию с валютным курсом в Украине. Об этом Фокусу рассказали опрошенные эксперты.

"Даже безосновательные слухи способны радикально изменить ситуацию на валютном рынке. Сейчас общий фон выглядит достаточно оптимистичным для гривны. Сальдо операций физических лиц с иностранной валютой уже две недели подряд является положительным, что свидетельствует о значительном ослаблении девальвационных настроений и рост потребительского оптимизма. Инфляция уверенно сокращается, ставки по гривневым депозитам растут, а у небольших банков уже достигли возможных максимумов, что делает гривну оптимальным инструментом сбережения как минимум на среднесрочном промежутке времени. При таком тренде вряд ли стоит ожидать ослабления курса гривны", — говорит директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

В целом эксперты склоняются к мнению, что в течение июля гривне удастся удерживать позиции. "Из-за прекращения деятельности многих серых схем вывода неофициальных доходов, рынок наличной валюты заметно стабилизировался и незаметны резкие колебания. Пока кажется, что может повлиять на курс какая-то сильно негативная динамика на войне или, возможно, сезонность", — говорит Антон Куринной, главный дилер департамента казначейства и глобальных рынков ОТП Банка.

По мнению Тараса Лесового, начальника департамента казначейства Глобус Банка, главным фактором, который будет влиять на валютный рынок, будет ход войны и, в частности, успешные действия Вооруженных Сил Украины. "Конечно, активная фаза войны уже прямо будет давить на настроения граждан. Но я убежден, что сейчас, несмотря на всю боль и страдания и разрушения, которые несет война, общественные настроения более или менее оптимистичны. А отсюда — отсутствие ажиотажа или паники на валютном рынке", — говорит Тарас Лесовой. Он считает, что ожидаемым станет дальнейшее укрепление гривны и соответствующее сокращение разницы между официальным курсом и курсом обменных пунктов до 1-1,5%.

Однако, по мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, ситуация с валютой не выглядит слишком оптимистичной. "Межбанк остается призрачным островком стабильности. Большой дефицит валюты покрывается за счет интервенций из резервов. Между тем, значительным давлением является именно снижение экспортных доходов, вызванное блокированием портов и ограничением экспорта в соседние западные страны. На мой взгляд, этот фактор будет наиболее весомый при принятии решения по либерализации валютного рынка, или пересмотра фиксированного курса. Наличный курс держится близко к межбанку. При этом, главную партию играют коммерческие банки, которые формируют достаточное предложение валюты, и могут откупить нужные объемы на межбанке по фиксированному курсу. Поэтому, пока банки держат такую позицию и не ожидают повышения официального курса, наличный рынок будет относительно стабильным. Первым сигналом к изменению тенденции будет придерживание валюты крупными банками, что изменит баланс наличного рынка", — говорит Андрей Шевчишин.

Напомним, недавно НБУ ослабил некоторые валютные ограничения, о чем подробно Фокус пишет в статье "Летний доллар и контрнаступление. Зачем Нацбанк смягчает ограничения и что будет с курсом в июле".

Ранее Фокус писал, что Национальный банк Украины своими решениями от 15 и 20 июня ослабил ограничения на покупку и перечисление за границу валюты для бизнеса, который должен заплатить по валютным кредитам иностранным кредиторам. Однако для физических лиц пока что послаблений валютных ограничений не происходит.