Пенсии в Украине: в ПФУ объяснили, кому придется вернуть 20% от своих выплат

У граждан будет до 10 дней, чтобы подать в ведомство заявление о своем трудоустройстве. В случае нарушения законодательства начнутся проверки.

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Некоторые украинские пенсионеры будут вынуждены вернуть 20% своих доходов обратно государству. В Пенсионном фонде Украины рассказали, о нюансах, а также кому именно придется это сделать.

По информации предприятия, это может произойти в тех случаях, если получатель пенсии не соблюдает определенные условия ее выдачи. После этого его могут оповестить о том, что часть выплат уйдет снова в казну государства.

В ПФУ пишут, что такая ситуация может с вами приключиться в том случае, если произошла переплата пенсионных выплат и гражданин Украины не оповестил вовремя ведомство о факте трудоустройства или занятия предпринимательской деятельностью.

Если у человека на пенсии появилась работа, в течении 10 дней об этом нужно проинформировать орган ПФУ. Если в Реестре застрахованных лиц будут отсутствовать данные, тогда нужно отнести в ведомство копию приказа о принятии на работу или же копию трудовой книжки.

Скрывать факт трудоустройства ни в коем случае нельзя.

"В случае неуведомления пенсионером о трудоустройстве это обстоятельство будет выявлено специалистами пенсионной службы при сверке данных с государственными реестрами общеобязательного государственного социального страхования, юридических и физических лиц-предпринимателей. Однако на дату такой сверки сумма излишне выплаченных пенсионных средств уже будет зафиксирована", — говорится в сообщении.

Если украинец отказывается вернуть излишне полученные средства, принимается решение об удержании выплат в пределах 20%.

Напомним, 23 июня сообщалось, кому в Украине не повысят выплаты в этом году. Для некоторых категорий украинцев индексация случится лишь в 2024 году. Перечень включает работающих пенсионеров, которым уже были увеличены выплаты, бывших работников прокуратуры, судей и тех, чьи пенсии превышают максимальный установленный размер.