Пенсии в Украине: с 1 июля выплаты повысят на 20%, но не всем

Украинцы получат индивидуальный размер надбавки, так как он зависит от стажа и размера первоначальной пенсии, которую насчитали человеку.

Related video

С 1 июля некоторым категориям украинцев пересчитают пенсии. Кто получит повышенные выплаты, написал "Обозреватель".

Перерасчет выплат с 1 июля 2023 года коснется лишь некоторых категорий украинцев. Это журналисты, чиновники и ученые, которым размер пенсии определяют специальные законы и подзаконные акты.

В целом пенсии этих людей возрастут на 20%. Однако каждый украинец получит индивидуальный размер надбавки, так как он зависит от стажа и размера первоначальной пенсии, которую насчитали человеку.

Пенсии в Украине в 2023 году: выплаты какого размера получают украинцы

Если у человека есть 35 лет рабочего стажа и до выхода на пенсию он получал среднестатистическую зарплату (около 14 тыс. грн) он имеет право на пенсию в размере 35% от средней зарплаты за три года. Это означает, что человек получит 4254 грн пенсии в месяц.

При минимальной зарплате за 35 лет работы пенсия составит 2093 грн.

Если размер зарплаты был в два раза выше средней, украинец получит пенсию в размере около 8508 грн.

Напомним, несколькими днями ранее в ПФУ объяснили, кому придется вернуть 20% от своих выплат. По информации ведомства, это может произойти в тех случаях, если получатель пенсии не соблюдает определенные условия ее выдачи. После этого его могут оповестить о том, что часть выплат уйдет снова в казну государства.

Кроме того 23 июня СМИ псиали о том, кому в Украине не повысят выплаты в этом году. Для некоторых категорий украинцев индексация случится лишь в 2024 году. Перечень включает работающих пенсионеров, которым уже были увеличены выплаты, бывших работников прокуратуры, судей и тех, чьи пенсии превышают максимальный установленный размер.