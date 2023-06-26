Пенсії в Україні: з 1 липня виплати підвищать на 20%, але не всім

Українці отримають індивідуальний розмір надбавки, оскільки він залежить від стажу і розміру початкової пенсії, яку нарахували людині.

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З 1 липня деяким категоріям українців перерахують пенсії. Хто отримає підвищені виплати, написав "Обозреватель".

Перерахунок виплат з 1 липня 2023 року торкнеться лише деяких категорій українців. Це журналісти, чиновники та науковці, яким розмір пенсії визначають спеціальні закони та підзаконні акти.

Загалом пенсії цих людей зростуть на 20%. Однак кожен українець отримає індивідуальний розмір надбавки, оскільки він залежить від стажу та розміру початкової пенсії, яку нарахували людині.

Пенсії в Україні 2023 року: виплати якого розміру отримують українці

Якщо людина має 35 років робочого стажу і до виходу на пенсію отримувала середньостатистичну зарплату (близько 14 тис. грн), то вона має право на пенсію в розмірі 35% від середньої зарплати за три роки. Це означає, що людина отримає 4254 грн пенсії на місяць.

За мінімальної зарплати за 35 років роботи пенсія становитиме 2093 грн.

Якщо розмір зарплати був удвічі вищим за середню, українець отримає пенсію в розмірі близько 8508 грн.

Нагадаємо, кількома днями раніше в ПФУ пояснили, кому доведеться повернути 20% від своїх виплат. За інформацією відомства, це може статися в тих випадках, якщо одержувач пенсії не дотримується певних умов її видачі. Після цього його можуть сповістити про те, що частина виплат піде знову в казну держави.

Крім того, 23 червня ЗМІ писали про те, кому в Україні не підвищать виплати цього року. Для деяких категорій українців індексація відбудеться лише 2024 року. До переліку входять пенсіонери-працівники, яким уже збільшили виплати, колишні працівники прокуратури, судді та ті, чиї пенсії перевищують максимальний встановлений розмір.