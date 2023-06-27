Польша выплачивает некоторым украинцам 90 тысяч гривен: кто может получить деньги

Денежную помощь оказывает фонд Климентия Шептицкого, а финансирует программу по поддержке украинцев польское правительство.

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Некоторые граждане Украины могут претендовать на единоразовую выплату в размере 90 тысяч гривен (10 тысяч злотых) от польского правительства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам интеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кто может получить деньги

Выплата предназначена для украинок, которых освободили из российского плена. Денежную помощь оказывает фонд Шептицкого в рамках программы поддержки женщин из Украины. Программа финансируется из польского бюджета.

Подавать заявки на помощь можно дистанционно, заполнив специальную форму по следующей ссылке. Заявки на получение выплат можно посылать до 30 августа 2023 года включительно или до завершения действия программы.

Кроме того, освобожденным из плена украинкам предоставляют возможность реабилитационной поездки в Польшу. Заявки принимаются до 15 июля.

"В 2022 году финансовую помощь от Фонда Шептицкого получили 180 украинских женщин. Кроме того, 24 женщины также получили психологическую поддержку, а 19 украинок приняли участие в реабилитационной поездке в Польшу", — подчеркнули в ведомстве.

Выплаты пострадавшим после подрыва Каховской ГЭС

Известно, что каждый пострадавший получит единовременную денежную помощь в размере 5 тысяч гривен. Для этого правительство предоставило Херсонской и Николаевской областным военным администрациям 564 млн 875 тысяч гривен.

Кроме того, правительство договорилось с международными партнерами для финансовой поддержки пострадавших от подтопления в Херсонской и Николаевской областях. Известно, в частности, что Международная организация по миграции ООН будет выплачивать 6600 гривен на человека.

Кроме того украинцы, которые вынуждены были уехать из Херсонской области на фоне угрозы затопления региона после подрыва дамбы Каховской ГЭС, могли рассчитывать на финансовую помощь от датского совета по делам беженцев (DRC).

Ранее Фокус рассказывал, почему украинцам могут перестать выплачивать пенсии на банковские карточки.