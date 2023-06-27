Польща виплачує деяким українцям 90 тисяч гривень: хто може отримати гроші

Грошову допомогу надає фонд Климентія Шептицького, а фінансує програму з підтримки українців польський уряд.

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Деякі громадяни України можуть претендувати на одноразову виплату в розмірі 90 тисяч гривень (10 тисяч злотих) від польського уряду. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань інтеграції тимчасово окупованих територій України.

Хто може отримати гроші

Виплата призначена для українок, яких звільнили з російського полону. Грошову допомогу надає фонд Шептицького в рамках програми підтримки жінок з України. Програма фінансується з польського бюджету.

Подавати заявки на допомогу можна дистанційно, заповнивши спеціальну форму за наступним посиланням. Заявки на отримання виплат можна надсилати до 30 серпня 2023 року включно або до завершення дії програми.

Крім того, звільненим із полону українкам надають можливість реабілітаційної поїздки до Польщі. Заявки приймаються до 15 липня.

"У 2022 році фінансову допомогу від Фонду Шептицького отримали 180 українських жінок. Крім того, 24 жінки також отримали психологічну підтримку, а 19 українок узяли участь у реабілітаційній поїздці до Польщі", — підкреслили у відомстві.

Виплати постраждалим після підриву Каховської ГЕС

Відомо, що кожен постраждалий отримає одноразову грошову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень. Для цього уряд надав Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 564 млн 875 тисяч гривень.

Крім того, уряд домовився з міжнародними партнерами для фінансової підтримки постраждалих від підтоплення в Херсонській та Миколаївській областях. Відомо, зокрема, що Міжнародна організація з міграції ООН виплачуватиме 6600 гривень на людину.

Крім того, українці, які змушені були виїхати з Херсонської області на тлі загрози затоплення регіону після підриву дамби Каховської ГЕС, могли розраховувати на фінансову допомогу від данської ради у справах біженців (DRC).

Раніше Фокус розповідав, чому українцям можуть перестати виплачувати пенсії на банківські картки.