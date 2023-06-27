Виплату пенсій на картки може бути призупинено: у ПФУ назвали причини

В Україні періодично проходять перевірки особистих даних одержувачів держвиплат, після яких гроші можуть перестати надходити на карту. На це є кілька причин.

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У деяких випадках нарахування пенсійних виплат на банківську карту може бути припинено. Про це пише видання "На пенсії".

Повідомляється, що в Україні регулярно проходять перевірки даних усіх одержувачів соціальних виплат, зокрема пенсіонерів. За підсумком таких перевірок нарахування пенсій можуть призупинити. Для цього у ПФУ є кілька причин:

виплати було призначено на підставі документів, у яких зазначено неправдиві дані;

пенсіонер проживає за межами України (якщо це не передбачено відповідними домовленостями);

одержувач виплат помер.

Зважаючи на це, всі особи, які отримують від держави виплати, повинні вчасно повідомляти органи Пенсійного фонду України про зміни даних, що вносяться до персональної облікової картки, або про виїзд за межі країни.

Нагадаємо, що до Дня незалежності України одноразову надбавку до пенсії отримають деякі категорії громадян, серед яких люди з інвалідністю, ветерани Другої світової та російсько-української воєн.

Ми також повідомляли, що деякі категорії українців можуть перестати отримувати пенсії. Йдеться про людей, які отримують пенсійні виплати від держави та вирішили продовжити працювати або займатися підприємницькою діяльністю.

Ще ми писали про те, що з 1 липня деяким категоріям українців перерахують пенсії. Українці отримають індивідуальний розмір надбавки, оскільки він залежить від стажу і розміру початкової пенсії, яку нарахували людині.