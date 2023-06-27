Пенсії в Україні: хто влітку отримає надбавку до 5 тисяч гривень

До Дня незалежності України одноразову надбавку до пенсії отримають деякі категорії громадян, серед яких люди з інвалідністю, ветерани Другої світової та російсько-української воєн.

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У серпні українці отримають до 5 тисяч гривень надбавки до пенсій на честь Дня незалежності України. Про це повідомляє "24 канал".

Точна сума виплат у 2023 році для конкретних категорій населення поки невідома. Але ЗМІ припускає, що виплати будуть не меншими за ті, які люди отримали 2021 року.

Надбавка до пенсії в серпні 2023 року: хто отримає підвищені виплати

На підвищену разову пенсію з приводу Дня Незалежності України можуть розраховувати:

люди з інвалідністю I групи;

українці з інвалідністю II групи;

особи з інвалідністю III групи;

постраждалі учасники бойових дій;

постраждалі учасники Революції Гідності;

люди з особливими заслугами перед державою;

члени сімей загиблих;

учасники бойових дій в Україні.

Крім того, у серпні 2023 року надбавку до пенсії отримають ветерани Другої світової війни та жертви нацистських переслідувань.

Зазвичай одноразову надбавку до пенсії ці категорії населення отримували в травні перед святкуванням Дня перемоги над нацизмом. Однак 2023 року Кабінет міністрів ухвалив рішення перенести ці виплати на серпень.

На скільки підвищать пенсію у 2023 році

Додатково українці можуть отримати в серпні від 612 до 4 421 гривні. Але ці розрахунки, які навело медіа, приблизні. Адже за основу брали виплати 2021 року, коли в країні не велися повномасштабні бойові дії.

Нагадаємо, 16 червня стало відомо, що двом категоріям українців можуть скасувати пенсії. Пенсіонери, які продовжують працювати або мають статус ФОП, зобов'язані повідомити державу про це. В іншому разі існує ризик втрати пенсії, і кошти, отримані як виплати, доведеться повернути до бюджету.

Також наприкінці червня ЗМІ писали про те, що з 1 липня виплати підвищать на 20%, але їх отримають не всі пенсіонери. Українці отримають індивідуальний розмір надбавки, оскільки він залежить від стажу і розміру початкової пенсії, яку нарахували людині.