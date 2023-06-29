Оформление субсидии в 2023 году: рассказываем пошагово о процедуре

В Украине граждане, которым тяжело самостоятельно оплачивать коммунальные счета, могут рассчитывать на помощь от государства. Фокус рассказывает, как получить эту поддержку и что для этого нужно.

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Субсидию в 2023 году украинцы могут оформить несколькими способами, но самое простое – онлайн. Об этом пишет Фокус в своей новой статье: "Уменьшить цифры в платежке. Как получить субсидию и кому могут отказать".

Что нужно знать об оформлении субсидии 2023

Чтобы оформить субсидию, гражданам нужно обратиться с заявлением о назначении и предоставлении жилищных субсидий и декларацией:

лично в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета или в центр предоставления административных услуг;

дистанционно через портал "Дія";

дистанционно (на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или через мобильное приложение ПФУ) или лично в сервисный центр ПФУ независимо от места жительства.

Кроме этих документов, возможно, понадобятся:

договор найма (аренды) жилья;

справка о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, ПФУ);

справка ВПЛ;

другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу, например, документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации (справки, подтверждающие место пребывания лица на территории другой административно-территориальной единицы в связи с работой, лечением, обучением, длительной командировкой, отбыванием наказания, в том числе легализованные в Украине документы о приобретении страхового стажа в другой стране; справку об оплате ЖКУ по другому адресу и т.д.).

Чтобы узнать, назначена ли субсидия и каков ее размер, нужно:

зайти на государственный портал subsidii.ioc.gov.ua;

ввести личные данные — область, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры;

подтвердить, что вы не робот, и нажать "Поиск".

Упрощенная процедура: как в Украине хотят изменить процедуру назначения субсидии

В преддверии отопительного сезона 2023/2024 субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг украинцам будут назначать по упрощенному механизму.

"Упрощенный механизм обращения за жилищной субсидией освободит граждан от необходимости собирать справки и тратить время на заполнение декларации на назначение жилищно-коммунальных субсидий", — объяснили в Министерстве социальной политики.

В ведомстве отметили, что представителю семьи следует подать упрощенное заявление. В ней указать информацию о членах домохозяйства, на которых нужно назначить субсидию, место жительства и реквизиты счета, на который должны зачисляться субсидии, если их назначат.

Напомним, ранее Фокус также писал, полагается ли субсидия гражданам, которые арендуют жилье. Еще Фокус рассказывал, кто из украинцев может потерять право на субсидию и что с этим делать.