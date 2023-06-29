Ситуация близка к критической: в РФ "нашествие" контейнеров из Китая, — росСМИ

Как свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР, экспорт из страны в РФ в январе–мае 2023 года вырос почти на 76%.

Related video

На фоне увеличения экспорта из Китая в Россию на железнодорожных станциях Московского региона и всей Центральной России наблюдается большое скопление пустых контейнеров, в которых привезли китайские товары. Ситуация близка к критической, а логистические операторы уже даже предлагают скидки за вывоз контейнеров в направлении Китая, пишет издание The Moscow Times.

Отмечается, что из Китая в Россию импортируется в контейнерах гораздо больше грузов, чем экспортируется в обратном направлении. Как свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР, экспорт из Китая в РФ в январе–мае 2023 года вырос почти на 76% в годовом выражении до $42,95 млрд, в то время как импорт из России увеличился за это же время увеличился всего на 20,4% до $50,85 млрд.

Привозимых в РФ товаров из Китая так много, что логистические операторы уже предлагают большие скидки тем, кто согласится вывезти пустые контейнеры в направлении Китая, поэтому стоимость доставки снижается.

Компания Tradest узнала, что скидка за отправку по железной дороге 40-футового контейнера из Москвы в Новосибирск стоит 50 000 рублей при средней стоимости самой перевозки около 80 000, во Владивосток — доходит до 120 000 рублей (при цене около 180 000), а непосредственно в Китай — до $1 100 (от $2300).

Интересно, что стоимость доставки контейнеров из Китая тоже снижается: по сравнению с маем в июне они уменьшились где-то на 1,3%, до $7300 за контейнер по маршруту Шанхай — Москва.

Напомним, еще в мае 2023 года агентство Bloomberg сообщало, что Китайская народная республика получила рекордную выручку от экспорта своей продукции в РФ. В публикации говорилось, что рекордный показатель китайского экспорта в Россию был зафиксирован в апреле.

"Экспорт Китая в Россию в апреле достиг рекордного уровня, увеличившись на 153% по сравнению с прошлым годом, до 9,6 млрд долларов, что является признаком все более тесных экономических отношений", — писали авторы публикации.

Также недавно стало известно, что Китай добавил российский дальневосточный порт Владивосток в качестве транзитного узла для внутренних торговых поставок.