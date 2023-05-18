Китай объявил российский Владивосток внутренним портом, — СМИ

С 1 июня китайские грузы будут проходить через российский порт без таможенных процедур.

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Китай добавил российский дальневосточный порт Владивосток в качестве транзитного узла для внутренних торговых поставок, сообщило в понедельник таможенное агентство страны. Об этом 13 мая сообщило издание Caixin Global со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Так, с 1 июня порт Владивосток считается Китаем своим транзитным портом "для товаров внутренней торговли". Начиная с этого дня, товары, отправляемые из северо-восточной китайской провинции Цзилинь во внутренние пункты назначения, могут следовать через порт Владивостока, минуя таможенные процедуры.

Сообщается, что такой шаг призван облегчить трансграничные перевозки местных товаров через крупнейший российский порт на Тихом океане.

Новый маршрут поможет сэкономить время и расходы на доставку товаров в южные провинции Китая, а также будет способствовать развитию внутренней торговли и оживлению стареющей промышленной базы северо-восточного Китая, считает Лян Хаймин, декан исследовательского института "Пояс и путь" Хайнаньского университета.

"Открытие транзитного порта также привлечет больше инвестиций и бизнеса в северо-восточный Китай в будущем, что будет способствовать взлету региональной экономики", — сказал Лян.

Как сообщили в представительстве Министерства иностранных дел РФ во Владивостоке, провинции Цзилинь и Хэйлунцзян отправляют свои товары на юг Китая через порты провинции Ляонин, расстояние до которых по земле около 1 тыс. км. Новая вводная позволяет в рамках единой таможенной процедуры вывозить товары через Суйфэньхэ или Хунчунь во Владивосток (до которого около 200 км) и далее морем в южные регионы КНР.

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Напомним, 28 марта сообщалось, что Китай объявил "своей юрисдикцией" нефтегазовые месторождения РФ в Тихом океане. Минобороны КНР организовало регулярное военное патрулирование части акватории Южно-Китайского моря, находящейся в ответственности экономической зоны Вьетнама.

Также 28 марта СМИ писали, что китайские компоненты для производства бронежилетов импортируются в Россию. Впоследствии они получаются российскими подразделениями, которые отправляются для участия в боевых действиях на территории Украины.