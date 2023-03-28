Китай объявил "своей юрисдикцией" нефтегазовые месторождения РФ в Тихом океане, — СМИ

Минобороны КНР организовало регулярное военное патрулирование части акватории Южно-Китайского моря, находящейся в ответственности экономической зоны Вьетнама.

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Китайские военные корабли с января 2022 года по меньшей мере 40 раз приближались непосредственно к разведывательным блокам, которые находятся в исключительной экономической зоне Вьетнама и управляются российскими "Газпромом" и "Зарубежнефтью". Об этом 27 марта сообщает Reuters, цитируя официального представителя МИД КНР.

Информация касается блоков 06-01, где "Зарубежнефть" является оператором и акционером, а также блоки 05-03, частично под контролем "Газпрома". Китай осуществляет патрулирование в зоне своей юрисдикции. Блоки расположены в 630 километрах от китайского острова Хайнань.

Российские корпорации работают на месторождениях, находящихся в акватории так называемой девятипунктирной линии. Эта зона является частью территориальных претензий Пекина в Южно-Китайском море с конца 1940-х годов.

Официальный представитель китайского МИД пояснил, что экипажи военных кораблей четко соблюдают нормы международного законодательства. В то же время, дипломат не подтвердил и не опроверг пребывания китайских патрулей вблизи объектов российских компаний.

У инфраструктуры "Зарубежнефти" китайские корабли якобы видели еще в ноябре 2022 года. Всего в течение прошлого года 34 раза суда ВМС КНР проходили по тому же маршруту, каждый раз направляясь в акваторию, где функционируют соответствующие российские компании.

Йен Стори, старший научный сотрудник ISEAS-Yusof Ishak Institute в Сингапуре, пояснил, что Китай пытается утвердить свою юрисдикцию и права на шельфовые энергетические ресурсы. Также страна намерена использовать силы береговой охраны, чтобы действовать на другие государства региона Южно-Китайского моря.

Фокус 28 марта опубликовал сообщение издания Politico, в котором говорилось, что китайские компоненты для производства бронежилетов импортируются в Россию. Впоследствии они получаются российскими подразделениями, которые отправляются для участия в боевых действиях на территории Украины. Такие выводы сделаны на основе анализа десятков фотографий и видео с фронта.