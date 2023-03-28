Китай оголосив "своєю юрисдикцією" нафтогазові родовища РФ у Тихому океані, – ЗМІ

Міноборони КНР організувало регулярне військове патрулювання частини акваторії Південно-Китайського моря, яка є у відповідальності економічної зони В'єтнаму.

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Китайські військові кораблі з січня 2022 року щонайменше 40 разів наближалися безпосередньо до розвідувальних блоків, які перебувають у винятковій економічній зоні В'єтнаму і керуються російськими "Газпромом" та "Зарубіжнафтою". Про це 27 березня повідомляє Reuters, цитуючи офіційного представника МЗС КНР.

Інформація стосується блоків 06-01, де "Зарубіжнафта" є оператором та акціонером, а також блоки 05-03, які частково під контролем "Газпрому". Китай здійснює патрулювання в зоні своєї юрисдикції. Блоки розташовані на відстані 630 кілометрів від китайського острова Хайнань.

Російські корпорації працюють на родовищах, які перебувають в акваторії так званої дев'ятипунктирної лінії. Ця зона є частиною територіальних претензій Пекіна в Південно-Китайському морі з кінця 1940-х років.

Офіційний представник китайського МЗС пояснив, що екіпажі військових кораблів чітко дотримуються норм міжнародного законодавства. Водночас дипломат не підтвердив та не спростував перебування китайських патрулів поблизу об'єктів російських компаній.

Біля інфраструктури "Зарубіжнафти" китайські кораблі нібито бачили ще у листопаді 2022 року. Всього упродовж минулого року 34 рази судна ВМС КНР проходили тим самим маршрутом, щоразу прямуючи до акваторії, де функціонують відповідні російські компанії.

Єн Сторі, старший науковий співробітник ISEAS-Yusof Ishak Institute у Сінгапурі, пояснив, що Китай намагається затвердити свою юрисдикцію та права на шельфові енергетичні ресурси. Також країна має намір використати сили берегової охорони аби діяти на інші держави регіону Південно-Китайського моря.

Фокус 28 березня опублікував повідомлення видання Politico, у якому йшлося про те, що китайські компоненти для виробництва бронежилетів імпортуються до Росії. Згодом їх отримують російські підрозділи, які вирушають для участі у бойових діях на території України. Такі висновки зроблені на основі аналізу десятків фотографій та відео з фронту.