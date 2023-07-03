Пособие на погребение изменится: сколько выплатят украинцам и как получить деньги

Изменения в законодательство инициируют для урегулирования государственных расходов на захоронение граждан.

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В Украине увеличили размер денежной помощи на погребение пенсионеров. Теперь сумма выплаты зависит от размера пенсии, которую получал скончавшийся гражданин, и всех дополнительных надбавок или выплат. Об этом следует из законопроекта "О внесении изменения в раздел XV "Заключительные положения" Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по источникам оплаты услуг по доставке пенсий и выплате пособия на погребение". На рассмотрение Верховной Рады документ внес Кабмин Украины.

Как будут выплачивать пособие

Размер государственной помощи будет равен двум размерам ежемесячной пенсии гражданина вместе с:

надбавками;

повышениями;

дополнительной пенсией;

целевой помощью и так далее.

То есть если человеку в общей сложности выплачивали 5 тысяч гривен — на его похороны родным государство выделит уже 10 тысяч. В объяснительной записке к документу сказано, что изменения необходимы для того, чтобы урегулировать государственные расходы на захоронение.

Кому выплатят помощь изменения необходимы для того, чтобы урегулировать государственные расходы на захоронение.

В тексте документа сказано, что деньги получат граждане, подпадающие под следующие законы:

"Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".

"О Кабинете Министров Украины".

"О государственной службе".

"О Национальном банке Украины".

"О дипломатической службе".

"О службе в органах местного самоуправления".

"О прокуратуре".

"О статусе народного депутата Украины".

"О судебной экспертизе"

"О научной и научно-технической деятельности".

"О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов".

Вопросами выплат занимается Пенсионный фонд Украины, органы социальной защиты или органы местного самоуправления. Жители временно оккупированных территорий или ВПЛ могут обращаться в любое отделение ПФУ, потому что у них нет конкретной привязки к месту жительства или регистрации.

Если у скончавшегося была страховка, тогда его семье необходимо обращаться непосредственно к работодателю, поскольку именно он получит эту помощь от Пенсионного фонда.

Также напомним, что 16 июня стало известно, что двум категориям украинцев могут отменить пенсии. Пенсионеры, которые продолжают работать или имеют статус ФЛП, обязаны уведомить государство об этом. В противном случае существует риск потери пенсии, и средства, полученные в качестве выплаты, придется вернуть в бюджет.