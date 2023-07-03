Допомога на поховання зміниться: скільки виплатять українцям і як отримати гроші

Зміни до законодавства ініціюють для врегулювання державних витрат на поховання громадян.

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В Україні збільшили розмір грошової допомоги на поховання пенсіонерів. Тепер сума виплати залежить від розміру пенсії, яку отримував громадянин, що помер, і всіх додаткових надбавок або виплат. Про це випливає із законопроєкту "Про внесення зміни до розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо джерел оплати послуг з доставки пенсій та виплати допомоги на поховання". На розгляд Верховної Ради документ вніс Кабмін України.

Як виплачуватимуть допомогу

Розмір державної допомоги дорівнюватиме двом розмірам щомісячної пенсії громадянина разом із:

надбавками;

підвищеннями;

додатковою пенсією;

цільовою допомогою тощо.

Тобто якщо людині загалом виплачували 5 тисяч гривень — на її похорон рідним держава виділить уже 10 тисяч. У пояснювальній записці до документа зазначено, що зміни необхідні для того, щоб урегулювати державні витрати на поховання.

Кому виплатять допомогу зміни необхідні для того, щоб врегулювати державні витрати на поховання.

У тексті документа сказано, що гроші отримають громадяни, які підпадають під такі закони:

"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

"Про Кабінет Міністрів України".

"Про державну службу".

"Про Національний банк України".

"Про дипломатичну службу".

"Про службу в органах місцевого самоврядування".

"Про прокуратуру".

"Про статус народного депутата України".

"Про судову експертизу"

"Про наукову і науково-технічну діяльність".

"Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів".

Питаннями виплат займається Пенсійний фонд України, органи соціального захисту або органи місцевого самоврядування. Мешканці тимчасово окупованих територій або ВПО можуть звертатися в будь-яке відділення ПФУ, тому що в них немає конкретної прив'язки до місця проживання або реєстрації.

Якщо у померлого була страховка, тоді його сім'ї необхідно звертатися безпосередньо до роботодавця, оскільки саме він отримає цю допомогу від Пенсійного фонду.

Також нагадаємо, що 16 червня стало відомо, що двом категоріям українців можуть скасувати пенсії. Пенсіонери, які продовжують працювати або мають статус ФОП, зобов'язані повідомити державу про це. В іншому разі існує ризик втрати пенсії, і кошти, отримані як виплати, доведеться повернути до бюджету.