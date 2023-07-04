Такого не было даже во время развала СССР: в России началось рекордное падение газодобычи

Сравнимое по темпам падение Росстат фиксировал только однажды в российской истории.

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В России фиксируют рекордное за всю историю падение объемов добычи природного газа. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

"Неудачная попытка заморозить Европу, чтобы добиться уступок по Украине, обернулась для российской газовой промышленности обвалом, которого она не видела за полвека своей современной истории", — сказано в материале.

Судя по официальной статистике, по сравнению с довоенными уровнями добыча голубого топлива в рф сократилась уже на 24%. Так, в мае 2023 года по всей России добыли 48,2 млрд кубометров газа, хотя еще в довоенном мае 2021 года было 63,1 млрд кубометров.

Сравнимое по темпам падение Росстат фиксировал только однажды в российской истории, когда на фоне всемирного экономического кризиса в 2009 году добыча упала на 20%. Но тогда объемы газодобычи очень быстро были восстановлены.

Отмечается, что даже после развала Советского Союза, хоть газовая промышленность и была в кризисе четыре года кряду, объемы не падали так стремительно: в 1991 году Россия добывала 643 млрд кубометров, а в 1997-м, на "дне" постсоветского периода — 571 млрд (–11%).

Напомним, что РФ, обладая крупнейшими в мире запасами газа, лишилась возможности продавать свой энергоресурс из-за международных санкций за полномасштабное вторжение в Украину. На днях, например, стало известно, что РФ безуспешно пытается продать почти 90 млрд кубометров газа. При этом еще в 2021 году перекачала в Европу около 150 млрд кубометров, обеспечив газом Германию, Францию и Австрию.

Лишившись европейского рынка для сбыта газа, в Креме надеются наладить поставки энергоресурсов азиатским странам. Для этого Москва активно сотрудничает с Индией, Китаем, ОАЭ и Пакистаном.

Тем временем министр энергетики Герман Галущенко 21 июня заявил, что один из последних путей, по которым российский газ транспортируют в Европу, могут перекрыть до конца 2024 года, когда истечет срок действия контракта Украины с "Газпромом".