По словам журналистов, цена нефти Urals 12 июля превысила отметку в 60 долларов за баррель. Однако для покупателей нарушение ценового потолка может грозить санкциями со стороны Запада.

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Российская нефть мари Urals начала продаваться дороже потолка цен, который был установлен странами G7. Это стало ударом по усилиям Запада и в определенном смысле экономической победой Москвы. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, ценовое агентство Argus Media указывает, что цена нефти Urals 12 июля превысила отметку в 60 долларов за баррель, превысив ценовой лимит. Идея потолка заключалась в том, чтобы остановить транспортировку российской нефти на западных судах, если только она не была оценена ниже порога.

Однако, как сообщается, РФ собрала теневой флот для транспортировки нефти покупателям, которые не так сильно нуждаются в услугах компаний из стран G7. Но есть другая сторона. Так, для покупателей российской нефти нарушение ценового потолка может грозить санкциями со стороны Запада. Это касается и Индии, которая продолжает покупать нефть у России.

"В последние несколько месяцев индийские банки проявляли особую осторожность из-за опасений санкций, требуя от нефтеперерабатывающих заводов показать, что цена их груза на борту ниже 60 долларов, чтобы произвести платеж", — сказала Вандана Хари, основатель аналитического центра Vanda Insights.

По словам Хари, это может иметь "эффект домино" и для Москвы.

"Возможно, России придется предлагать более высокие скидки, чтобы продолжать привлекать покупателей в Азии", — сказала она.

По словам журналистов, пока непонятно, откуда страхуются российские грузы. Эксперты по судоходству давно предупреждают, что одним из непредвиденных последствий санкций является растущий риск экологической катастрофы, когда некому покрыть расходы на очистку.

"Мы внимательно следим за рынком на предмет возможных нарушений ценового предела. Стоит отметить, что сделки на сумму выше 60 долларов без использования услуг Коалиции не являются нарушением ценового потолка, и, тем не менее, значительная часть сделок с российской нефтью по-прежнему использует поставщиков услуг Коалиции", — отметили в Министерстве финансов США.

Напомним, что 7 июля сообщалось, что в ЕС оценили, как санкции влияют на экономику РФ. В Европейской комиссии считают, что ограничения серьезно подорвали промышленный и технологический потенциал России.