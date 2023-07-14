"Средств достаточно": повышать тарифы на коммуналку в этом году не будут, — Шмыгаль (видео)

По словам премьера, в этом году общая сумма субвенций регионам составила 92 млрд гривен, что позволяет поддерживать коммунальные предприятия. Также он напомнил, что эта цифры более чем на 50% больше, чем в прошлом году.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что в местных бюджетах достаточно средств, чтобы поддерживать свои коммунальные предприятия и не повышать тарифы для населения в этом году. Об этом он заявил на заседании правительства в пятницу, 14 июля.

По словам премьера, общая сумма субвенций регионам в этом году составила 92 млрд гривен. Существенный прирост наблюдается в доходах местных бюджетов. За I полугодие 2023 года в общий фонд поступило около 218 млрд гривен. Глава правительства отметил, что эти цифры на 42,5 млрд грн больше, чем в прошлом года в тот же период.

"Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений уже составили 170 млрд грн. То есть средств на местах достаточно, в том числе для того, чтобы поддерживать собственные коммунальные предприятия и не повышать сейчас тарифы", — добавил премьер.

В Кабмине также отметили, что за январь-июнь 2023 в общий фонд государственного бюджета поступило почти 870 млрд грн. 600 млрд грн – это налоговые поступления, 270 млрд грн – это гранты от международных партнеров.

"Устойчивая экономика и государственные финансы являются главным элементом, без которого невозможно выиграть войну" — сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, в начале июля стало известно, что Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение поднять тарифы на воду, не согласовав его с Кабинетом министров. В ответ премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что повышение тарифов на воду для населения неприемлемо, а компенсировать потери водоканалам должны местные общины из своих бюджетов.

Ранее в Кабмине рассказали, какие работы ведутся по подготовке к новому отопительному сезону. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, к началу осенне-зимнего периода Украина планирует накопить 1,8 млн тонн запасов угля и 14,7 млрд кубометров газа. Также продолжается работа по расширению способности экспорта-импорта электроэнергии из Евросоюза.

Фокус ранее писал, что из-за массовых обстрелов ВС РФ энергетической системы Украины в течение года привели к тяжелым последствиям. По мнению энергетиков, к новому отопительному сезону удастся восстановить только 30-40% высоковольтных сетей по отношению к их нормальной работе.