"Коштів достатньо": підвищувати тарифи на комуналку цього року не будуть, — Шмигаль (відео)

За словами прем'єра, цього року загальна сума субвенцій регіонам становила 92 млрд гривень, що дає змогу підтримувати комунальні підприємства. Також він нагадав, що ця цифра понад 50% більша, ніж торік.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль упевнений, що в місцевих бюджетах достатньо коштів, щоб підтримувати свої комунальні підприємства і не підвищувати тарифи для населення цього року. Про це він заявив на засіданні уряду в п'ятницю, 14 липня.

За словами прем'єра, загальна сума субвенцій регіонам цього року склала 92 млрд гривень. Суттєвий приріст спостерігається в доходах місцевих бюджетів. За І півріччя 2023 року до загального фонду надійшло майже 218 млрд гривень. Очільник уряду зазначив, що ці цифри на 42,5 млрд грн більші, ніж торік у той самий період.

"Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ уже склали 170 млрд грн. Тобто коштів на місцях достатньо, зокрема для того, щоб підтримувати власні комунальні підприємства і не підвищувати зараз тарифи", — додав прем'єр.

У Кабміні також зазначили, що за січень-червень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло майже 870 млрд грн. 600 млрд грн — це податкові надходження, 270 млрд грн — це гранти від міжнародних партнерів.

"Стійка економіка та державні фінанси є головним елементом, без якого неможливо виграти війну", — сказав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення підвищити тарифи на воду, не узгодивши його з Кабінетом міністрів. У відповідь прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що підвищення тарифів на воду для населення неприйнятне, а компенсувати втрати водоканалам мають місцеві громади зі своїх бюджетів.

Раніше в Кабміні розповіли, які роботи ведуться з підготовки до нового опалювального сезону. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, до початку осінньо-зимового періоду Україна планує накопичити 1,8 млн тонн запасів вугілля і 14,7 млрд кубометрів газу. Також триває робота з розширення спроможності експорту-імпорту електроенергії з Євросоюзу.

Фокус раніше писав, що через масові обстріли ЗС РФ енергетичної системи України протягом року призвели до тяжких наслідків. На думку енергетиків, до нового опалювального сезону вдасться відновити тільки 30-40% високовольтних мереж щодо їх нормальної роботи.