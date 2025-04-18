Першого заступника міністра оборони Гаврилюка звільнили з посади: деталі

Уряд звільнив Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони України. Також зроблено ряд нових призначень і звільнень.

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Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

"Звільнено Гаврилюка Івана Юрійовича з посади першого заступника Міністра оборони України", — написав він.

Іван Гаврилюк перебував на посаді заступника міністра оборони від 17 травня 2024 року. До цього він був начальником управління звʼязку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики ЗСУ і заступником головного інспектора Міністерства оборони України.

Він пройшов шлях від командира взводу батальйону охорони і обслуговування до заступника начальника штабу відділу ракетних військ і артилерії управління армійського корпусу. Був начальником тилу управління армійського корпусу та начальником Головного управління логістики. У 2020 році звільнений з військової служби в запас. .

Інші кадрові призначення Кабміну за 18 квітня

За даними Мельничука, Кабінет міністрів призначив нового міністра енергетики і його секретаря, а також голову Держагенства розвитку туризму України.

Призначено:

Олександра Павліченка заступником міністра енергетики України з питань європейської інтеграції;

Сергія Суярка державним секретарем Міністерства енергетики України;

Наталю Табаку головою Державного агентства розвитку туризму України.

Крім цього з посади звільнено першого заступника міністра охорони здоров'я України Сергія Дубова, заступника міністра охорони здоров’я України Олександра Порхуна.

Також уряд погодив призначення:

Івана Базилюка головою Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

Владислава Лаврика головою Волноваської районної державної адміністрації Донецької області;

Наталії Погребної заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

Звільнено з посади Сергія Приходька — голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області.

Нагадаємо, що 11 квітня ЗМІ повідомили, що генерал-лейтенант Іван Гаврилюк звільняється за власним бажанням з посади першого заступника міністра оборони України. За словами депутата Олексія Гончаренка, замість Гаврилюка заступником міністра оборони можуть призначити генерал-лейтенанта Миколу Шевцова. Нині він обіймає посаду начальника Головного управління логістики Генштабу ЗСУ.