Іван Гаврилюк звільняється з посади першого заступника Міністра оборони, — ЗМІ

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк звільняється за власним бажанням з посади першого заступника міністра оборони України.

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Про це він заявив у коментарі "Суспільному". Інших деталей щодо свого рішення Іван Гаврилюк не зазначав.

"Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк йде у відставку за власним бажанням", — додав народний депутат від політичної партії "Європейська солідарність", член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Олексій Гончаренко.

Кого можуть призначити першим заступником міністра оборони

За словами Олексія Гончаренка, замість Гаврилюка заступником міністра оборони можуть призначити генерал-лейтенанта Миколу Шевцова. Нині він обіймає посаду начальника Головного управління логістики Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенанта.

В Міністерстві оборони України поки ніяк не коментували можливе звільнення заступника міністра.

Іван Гаврилюк: що про нього відомо

Іван Гаврилюк — уродженець Житомирської області. У Збройних силах України з 1 серпня 1988-го по 3 березня 2020 року та з 24 лютого 2022 року по теперішній час.

Отримав вищу військову освіту в Національній академії оборони України й з 1992 працював у Збройних силах України на різних посадах. У 2022 році звільнений із посади заступника начальника Генштабу ЗСУ в запас і до початку повномасштабного вторгнення працював радником командувача Сил логістики ЗСУ.

24 лютого 2022 року Іван Гаврилюк призначений начальником управління звʼязку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики Збройних сил України. Наступного року його призначили на посаду заступника Міністра оборони України, а із 17 травня 2024 року обіймав посаду першого заступника Міністра оборони України.

Нагадаємо, 10 квітня ЗМІ повідомили про звільнення із займаної посади командувача Сил безпілотних систем, полковника Вадима Сухаревського. Однак пізніше в Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію, зазначивши, що він продовжує виконувати обов'язки на своїй посаді.