Командувача новостворених Сил безпілотних систем Сухаревського планують звільнити, – ЗМІ

Командувача Сил безпілотних систем, полковника Вадима Сухаревського можуть звільнити з займаної посади.

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Джерела в політичних і військових колах підтвердили цю інформацію виданню "Мілітарний".

Відомо, що його можуть призначити командувачем новоствореним армійським корпусом. Питання про звільнення Сухаревського з посади Командувача СБС обговорюється в керівництві ЗСУ вже кілька місяців. Сухаревський очолює цей рід військ з моменту його створення у 2024 році, коли він був призначений на посаду. Сили безпілотних систем нині організовані в Сухопутних військах, Десантно-штурмових військах та Морській піхоті ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, що полковник Вадим Сухаревський був призначений командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України влітку 2024 року. У лютому 2024 року він також був призначений заступником головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Варто зазначити, що у 2014 році, коли Сухаревський ще був старшим лейтенантом, він порушив наказ "не стріляти" і відкрив вогонь по російській диверсійній групі, що обстріляла співробітників СБУ під Слов'янськом Донецької області.

З 2016 по 2021 рік він був командиром 1-го лінійного батальйону 36-ї бригади морської піхоти, зокрема на Маріупольському напрямку. У 2020 році він отримав звання підполковника, а з 2021 по 2022 рік був начальником штабу 35-ї окремої бригади морської піхоти. З лютого 2022 року Сухаревський командував 59-ю окремою мотопіхотною бригадою імені Якова Гандзюка.

В минулому році полковнику Сухаревському присвоєно звання Героя України та нагороджено орденом "Золота Зірка".

Нагадаємо, що командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський стверджує, що Україна вже має лазерну зброю. Вона вже пройшла випробування, здатна легко пробивати метал і знищувати літаки на висотах понад 2 кілометри.

Також, Сухаревський, зазначив, що лазерні технології будуть застосовуватись переважно для боротьби з ворожими БПЛА. Раніше він заявляв, що Україна має власну лазерну зброю під назвою "Тризуб".