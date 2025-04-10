Командующего новосозданных Сил беспилотных систем Сухаревского планируют уволить, — СМИ

Командующего Сил беспилотных систем, полковника Вадима Сухаревского могут уволить с занимаемой должности.

Related video

Источники в политических и военных кругах подтвердили эту информацию изданию "Милитарный".

Известно, что его могут назначить командующим новосозданным армейским корпусом. Вопрос об увольнении Сухаревского с должности Командующего СБС обсуждается в руководстве ВСУ уже несколько месяцев. Сухаревский возглавляет этот род войск с момента его создания в 2024 году, когда он был назначен на должность. Силы беспилотных систем сейчас организованы в Сухопутных войсках, Десантно-штурмовых войсках и Морской пехоте ВМС ВСУ.

Напомним, что полковник Вадим Сухаревский был назначен командующим Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины летом 2024 года. В феврале 2024 года он также был назначен заместителем главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Стоит отметить, что в 2014 году, когда Сухаревский еще был старшим лейтенантом, он нарушил приказ "не стрелять" и открыл огонь по российской диверсионной группе, обстрелявшей сотрудников СБУ под Славянском Донецкой области.

С 2016 по 2021 год он был командиром 1-го линейного батальона 36-й бригады морской пехоты, в частности на Мариупольском направлении. В 2020 году он получил звание подполковника, а с 2021 по 2022 год был начальником штаба 35-й отдельной бригады морской пехоты. С февраля 2022 года Сухаревский командовал 59-й отдельной мотопехотной бригадой имени Якова Гандзюка.

В прошлом году полковнику Сухаревскому присвоено звание Героя Украины и награжден орденом "Золотая Звезда".

Напомним, что командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский утверждает, что Украина уже имеет лазерное оружие. Оно уже прошло испытания, способно легко пробивать металл и уничтожать самолеты на высотах более 2 километров.

Также, Сухаревский отметил, что лазерные технологии будут применяться преимущественно для борьбы с вражескими БПЛА. Ранее он заявлял, что Украина имеет собственное лазерное оружие под названием "Тризуб".