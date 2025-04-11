Иван Гаврилюк увольняется с должности первого заместителя Министра обороны, — СМИ

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк увольняется по собственному желанию с должности первого заместителя министра обороны Украины.

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Об этом он заявил в комментарии "Суспільному". Других деталей относительно своего решения Иван Гаврилюк не отмечал.

"Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк уходит в отставку по собственному желанию", — добавил народный депутат от политической партии "Европейская солидарность", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Алексей Гончаренко.

Кого могут назначить первым заместителем министра обороны

По словам Алексея Гончаренко, вместо Гаврилюка заместителем министра обороны могут назначить генерал-лейтенанта Николая Шевцова. Сейчас он занимает должность начальника Главного управления логистики Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта.

В Министерстве обороны Украины пока никак не комментировали возможное увольнение заместителя министра.

Иван Гаврилюк: что о нем известно

Иван Гаврилюк — уроженец Житомирской области. В Вооруженных Силах Украины с 1 августа 1988-го по 3 марта 2020 года и с 24 февраля 2022 года по настоящее время.

Получил высшее военное образование в Национальной академии обороны Украины и с 1992 работал в Вооруженных силах Украины на различных должностях. В 2022 году уволен с должности заместителя начальника Генштаба ВСУ в запас и до начала полномасштабного вторжения работал советником командующего Сил логистики ВСУ.

24 февраля 2022 года Иван Гаврилюк назначен начальником управления связи и информационных систем штаба Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины. В следующем году его назначили на должность заместителя Министра обороны Украины, а с 17 мая 2024 года занимал должность первого заместителя Министра обороны Украины.

Напомним, 10 апреля СМИ сообщили об увольнении с занимаемой должности командующего Сил беспилотных систем, полковника Вадима Сухаревского. Однако позже в Генштабе ВСУ опровергли эту информацию, отметив, что он продолжает выполнять обязанности на своей должности.