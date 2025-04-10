Увольнение командующего СБС Сухаревского: в Генштабе прокомментировали сообщения СМИ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергли распространенные в СМИ сообщения о переводе командующего Сил беспилотных систем, полковника Вадима Сухаревского в новосозданный армейский корпус. Сообщается, что он продолжает выполнять обязанности на своей должности.

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Официальное заявление опубликовано 10 апреля в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.

В пресс-службе Генштаба сообщили, что кандидатура полковника Вадима Сухаревского рассматривалась среди других командиров с боевым опытом при формировании организационного ядра и дальнейшего назначения руководящего состава для новых армейских корпусов, которые будут созданы в рамках реформы организационной структуры ВСУ.

Однако, по словам представителей Генштаба, информация о переводе Сухаревского на другую должность не соответствует действительности.

"По состоянию на настоящее время полковник Сухаревский продолжает выполнять определенные ему задачи в должности командующего Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины", — говорится в заявлении.

Информацию о переводе Сухаревского с должности командующего СБС опровергли в Генштабе Фото: скриншот

Перевод Сухаревского: что известно

Об увольнении с должности командующего Сил беспилотных систем ВСУ, полковника Вадима Сухаревского для его дальнейшего назначения в командование новосозданным армейским корпусом 10 апреля сообщило издание "Милитарный" со ссылкой на источники в политических и военных кругах. По словам журналистов, вопрос увольнения Сухаревского обсуждается высшим командованием уже в течение нескольких месяцев.

Отдельный род войск в составе ВСУ — Силы беспилотных систем — были созданы летом 2024 года. На должность командующего СБС был назначен Вадим Сухаревский. До того с февраля 2024 года он был заместителем главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Напомним, 3 февраля 2025 года Вадим Сухаревский заявлял в интервью, что Украина имеет лазерное оружие.

В интервью 8 февраля он рассказывал, что украинские мобильные огневые группы будут сбивать "Шахеды" лазерами.