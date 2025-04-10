Звільнення командувача СБС Сухаревського: в Генштабі прокоментували повідомлення ЗМІ

В Генеральному штабі Збройних сил України спростували поширені в ЗМІ повідомлення про переведення командувача Сил безпілотних систем, полковника Вадима Сухаревського до новоствореного армійського корпусу. Повідомляється, що він продовжує виконувати обов'язки на своїй посаді.

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Офіційна заява опублікована 10 квітня в Telegram-каналі Генерального штабу ЗСУ.

У пресслужбі Генштабу повідомили, що кандидатуру полковника Вадима Сухаревського розглядали серед інших командирів із бойовим досвідом під час формування організаційного ядра і подальшого призначення керівного складу для нових армійських корпусів, які буде створено в межах реформи організаційної структури ЗСУ.

Проте, за словами представників Генштабу, інформація про переведення Сухаревського на іншу посаду не відповідає дійсності.

"Станом на цей час полковник Сухаревський продовжує виконувати визначені йому завдання на посаді командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України", — ідеться в заяві.

Інформацію про переведення Сухаревського з посади командувача СБС спростували в Генштабі Фото: скриншот

Переведення Сухаревського: що відомо

Про звільнення з посади командувача Сил безпілотних систем ЗСУ, полковника Вадима Сухаревського для його подальшого призначення до командування новоствореним армійським корпусом 10 квітня повідомило видання "Мілітарний" із посиланням на джерела в політичних і військових колах. За словами журналістів, питання звільнення Сухаревського обговорюється вищим командуванням уже протягом кількох місяців.

Окремий рід військ у складі ЗСУ — Сили безпілотних систем — були створені влітку 2024 року. На посаду командувача СБС було призначено Вадима Сухаревського. До того з лютого 2024 року він був заступником головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Нагадаємо, 3 лютого 2025 року Вадим Сухаревський заявляв в інтерв'ю, що Україна має лазерну зброю.

В інтерв'ю 8 лютого він розповідав, що українські мобільні вогневі групи збиватимуть "Шахеди" лазерами.