Первого заместителя министра обороны Гаврилюка уволили с должности: детали

Правительство уволило Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны Украины. Также сделан ряд новых назначений и увольнений.

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Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

"Уволен Гаврилюк Иван Юрьевич с должности первого заместителя Министра обороны Украины", — написал он.

Иван Гаврилюк занимал должность заместителя министра обороны с 17 мая 2024 года. До этого он был начальником управления связи и информационных систем штаба Командования Сил логистики ВСУ и заместителем главного инспектора Министерства обороны Украины.

Он прошел путь от командира взвода батальона охраны и обслуживания до заместителя начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии управления армейского корпуса. Был начальником тыла управления армейского корпуса и начальником Главного управления логистики. В 2020 году уволен с военной службы в запас. .

Другие кадровые назначения Кабмина за 18 апреля

По данным Мельничука, Кабинет министров назначил нового министра энергетики и его секретаря, а также главу Госагенства развития туризма Украины.

Назначено:

Александра Павличенко заместителем министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции;

Сергея Суярко государственным секретарем Министерства энергетики Украины;

Наталью Табаку председателем Государственного агентства развития туризма Украины.

Кроме этого с должности уволены первый заместитель министра здравоохранения Украины Сергей Дубов, заместитель министра здравоохранения Украины Александр Порхун.

Также правительство согласовало назначение:

Ивана Базилюка председателем Никопольской районной государственной администрации Днепропетровской области;

Владислава Лаврика председателем Волновахской районной государственной администрации Донецкой области;

Натальи Погребной заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.

Уволен с должности Сергей Приходько — председатель Раздельнянской районной государственной администрации Одесской области.

Напомним, что 11 апреля СМИ сообщили, что генерал-лейтенант Иван Гаврилюк увольняется по собственному желанию с должности первого заместителя министра обороны Украины. По словам депутата Алексея Гончаренко, вместо Гаврилюка заместителем министра обороны могут назначить генерал-лейтенанта Николая Шевцова. Сейчас он занимает должность начальника Главного управления логистики Генштаба ВСУ.