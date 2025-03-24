Онука Вітольда Фокіна показала могилу політика та пригадала його передбачення (фото)
Маша Фокіна повідомила в соцмережах, що її дідусь пішов із життя. Вітольд Фокін став першим прем’єром незалежної України.
Маша Фокіна показала, який вигляд має могила її дідуся, першого прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна, та розкрила останні слова політика. Співачка поділилася цим в Instagram.
За словами онуки, перед смертю Вітольд Фокін казав їй, що не хоче прощатися.
"Тільки зараз я зрозуміла твої останні слова мені: "Машенько, я не хочу тебе залишати зараз…". Я думала, ти говорив про війну… Виявилося, ти не хотів мене залишати з цим болем, без тебе. Дідусь. Світла пам'ять, любий", — написала співачка.
Зокрема, онука політика поділилася фото могили дідуся. На зображенні видно, що на місці поховання Фокіна лежать квіти. Як відомо, перший премʼєр України спочиває на Байковому кладовищі в Києві.
Помер Вітольд Фокін
20 березня онука Вітольда Фокіна повідомила в соцмережах, що її дідусь пішов із життя. Фокін став першим прем’єром незалежної України, обіймаючи посаду у 1990-1992 роках. Після цього політик ще кілька років був депутатом Верховної Ради.
У 2020 році упродовж майже двох місяців Вітольд Фокін був членом делегації України в Тристоронній контактній групі, яка працювала над мирним врегулюванням ситуації на Донбасі.
Зокрема, політик запам'ятається участю в підписанні Біловезьких угод про розпад СРСР і утворення СНД.
Реакція українців на смерть Вітольда Фокіна
Український ветеран Олег Симороз пригадав кілька політичних віх життя Фокіна.
"У віці 92 років помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін. Дуже однозначна антиукраїнська особистість, яка немає права на нормальне вшанування на рівні держави", — написав військовий.
Зокрема, Симороз зазначив, що діяльність Фокіна в Тристоронній контактній групі була повністю спрямована на "відбілювання фактів збройної агресії Росії".
"В ТКГ Фокін заявив, що Росія змушена була забрати Крим, оскільки його б забрали американці. 18 вересня 2020 заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що необхідно "оголосити загальну амністію" для бойовиків. 29 вересня 2020 на засіданні комітету Верховної Ради з державного будівництва заявив, що "не бачить ніякого підтвердження того, що там ведеться війна між Україною та Росією", — написав український ветеран.
Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про завершення роботи над угодою про корисні копалини між США та Україною.
Також Фокус писав про звернення Сергія Гнезділова до Конституційного суду після публічного СЗЧ.