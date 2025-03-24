Онука Вітольда Фокіна показала могилу політика та пригадала його передбачення (фото)

Маша Фокіна повідомила в соцмережах, що її дідусь пішов із життя. Вітольд Фокін став першим прем’єром незалежної України.

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Маша Фокіна показала, який вигляд має могила її дідуся, першого прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна, та розкрила останні слова політика. Співачка поділилася цим в Instagram.

За словами онуки, перед смертю Вітольд Фокін казав їй, що не хоче прощатися.

"Тільки зараз я зрозуміла твої останні слова мені: "Машенько, я не хочу тебе залишати зараз…". Я думала, ти говорив про війну… Виявилося, ти не хотів мене залишати з цим болем, без тебе. Дідусь. Світла пам'ять, любий", — написала співачка.

Вітольд Фокін пішов із життя у віці 92 років Фото: Скріншот

Зокрема, онука політика поділилася фото могили дідуся. На зображенні видно, що на місці поховання Фокіна лежать квіти. Як відомо, перший премʼєр України спочиває на Байковому кладовищі в Києві.

Могила Вітольда Фокіна Фото: Скріншот

Помер Вітольд Фокін

20 березня онука Вітольда Фокіна повідомила в соцмережах, що її дідусь пішов із життя. Фокін став першим прем’єром незалежної України, обіймаючи посаду у 1990-1992 роках. Після цього політик ще кілька років був депутатом Верховної Ради.

Вітольд Фокін

У 2020 році упродовж майже двох місяців Вітольд Фокін був членом делегації України в Тристоронній контактній групі, яка працювала над мирним врегулюванням ситуації на Донбасі.

Зокрема, політик запам'ятається участю в підписанні Біловезьких угод про розпад СРСР і утворення СНД.

Реакція українців на смерть Вітольда Фокіна

Український ветеран Олег Симороз пригадав кілька політичних віх життя Фокіна.

"У віці 92 років помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін. Дуже однозначна антиукраїнська особистість, яка немає права на нормальне вшанування на рівні держави", — написав військовий.

Зокрема, Симороз зазначив, що діяльність Фокіна в Тристоронній контактній групі була повністю спрямована на "відбілювання фактів збройної агресії Росії".

"В ТКГ Фокін заявив, що Росія змушена була забрати Крим, оскільки його б забрали американці. 18 вересня 2020 заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що необхідно "оголосити загальну амністію" для бойовиків. 29 вересня 2020 на засіданні комітету Верховної Ради з державного будівництва заявив, що "не бачить ніякого підтвердження того, що там ведеться війна між Україною та Росією", — написав український ветеран.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про завершення роботи над угодою про корисні копалини між США та Україною.

Також Фокус писав про звернення Сергія Гнезділова до Конституційного суду після публічного СЗЧ.