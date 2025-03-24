Після публічного СЗЧ: Сергій Гнезділов звернувся до Конституційного суду (фото)

Військовослужбовець оголосив про СЗЧ 21 вересня 2024 року. У жовтні його затримали, а звільнили з-під варти в січні.

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Військовослужбовець Сергій Гнезділов, який публічно залишив військову частину восени 2024 року та повернувся після цього на службу, подав скарги до Конституційного суду України. Про це він повідомив у своєму Instagram 24 березня.

"Я звертаюсь до Конституційного Суду з конституційними скаргами через дискримінаційні норми кримінально-процесуального кодексу (КПК) про безальтернативність запобіжного заходу для військовослужбовців. Саме за цими нормами законодавства мене безальтернативно утримували на гауптвахті, а тисячі інших військових за різними статтями продовжують перебувати за ґратами, поки триває розслідування їхнього можливого злочину чи досудове розслідування", — написав Гнезділов, показавши відповідні папери.

Окрім цього, військовослужбовець публічно звернувся до депутатів.

"Звертаюсь до народних депутатів, які читають цей допис: внесіть зміни до КПК, приберіть дискрімінаційні норми. Це в ваших силах. Це відновить справедливість в тисячах справах, які стосуються військовослужбовців", — зазначив він.

Сергій Гнезділов подав скарги до Конституційного суду України

За словами Сергія Гнезділова, перша скарга по ч. 8 ст. 176 КПК передбачає виключний запобіжний захід щодо військовослужбовців під час дії воєнного стану — тримання під вартою. При тому, що щодо інших підозрюваних можуть застосовуватися альтернативні запобіжні заходи.

Справа СЗЧ Гнезділова: подробиці

Військовослужбовець оголосив про СЗЧ у соцмережі 21 вересня 2024 року. Гнезділов пояснив своє рішення тим, що хоче донести до української влади проблему з демобілізацією в Україні та відсутністю чітких термінів служби.

25 вересня прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливого ухилення Гнезділова від служби.

9 жовтня військовий 56 Маріупольської ОМБ написав у соцмережах, що його було затримано, а згодом повідомлено про підозру в дезертирстві.

Нагадаємо, у січні суд звільнив Гнезділова з-під варти.

Також Фокус писав про реакцію Максима Жоріна на СЗЧ Гнезділова.