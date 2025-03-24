После публичного СОЧ: Сергей Гнездилов обратился в Конституционный суд (фото)

Военнослужащий объявил о СОЧ 21 сентября 2024 года. В октябре его задержали, а освободили из-под стражи в январе.

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Военнослужащий Сергей Гнездилов, который публично оставил воинскую часть осенью 2024 года и вернулся после этого на службу, подал жалобы в Конституционный суд Украины. Об этом он сообщил в своем Instagram 24 марта.

"Я обращаюсь в Конституционный Суд с конституционными жалобами из-за дискриминационных норм уголовно-процессуального кодекса (УПК) о безальтернативности меры пресечения для военнослужащих. Именно по этим нормам законодательства меня безальтернативно удерживали на гауптвахте, а тысячи других военных по разным статьям продолжают находиться за решеткой, пока идет расследование их возможного преступления или досудебное расследование", — написал Гнездилов, показав соответствующие бумаги.

Кроме этого, военнослужащий публично обратился к депутатам.

"Обращаюсь к народным депутатам, которые читают это сообщение: внесите изменения в УПК, уберите дискриминационные нормы. Это в ваших силах. Это восстановит справедливость в тысячах делах, касающихся военнослужащих", — отметил он.

Сергей Гнездилов подал жалобы в Конституционный суд Украины

По словам Сергея Гнездилова, первая жалоба по ч. 8 ст. 176 УПК предусматривает исключительную меру пресечения в отношении военнослужащих во время действия военного положения — содержание под стражей. При том, что в отношении других подозреваемых могут применяться альтернативные меры пресечения.

Дело СОЧ Гнездилова: подробности

Военнослужащий объявил о СОЧ в соцсети 21 сентября 2024 года. Гнездилов объяснил свое решение тем, что хочет донести до украинской власти проблему с демобилизацией в Украине и отсутствием четких сроков службы.

25 сентября прокуратура открыла уголовное производство относительно возможного уклонения Гнездилова от службы.

9 октября военный 56 Мариупольской ОМБ написал в соцсетях, что он был задержан, а впоследствии сообщено о подозрении в дезертирстве.

Напомним, в январе суд освободил Гнездилова из-под стражи.

Также Фокус писал о реакции Максима Жорина на СОЧ Гнездилова.