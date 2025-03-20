Помер перший премʼєр-міністр незалежної України Вітольд Фокін: що про нього відомо (фото)

Політику було 92 роки. Що стало причиною смерті, наразі невідомо.

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У віці 92 років помер перший прем'єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін. Про це повідомила його онука Марія Фокіна у соцмережах 20 березня.

Що стало причиною смерті, наразі невідомо. Онука політика не надала подробиць, лише показала архівні фото та написала "Дідусь".

Що відомо про Вітольда Фокіна

Вітольд Фокін став першим прем’єром незалежної України, обіймаючи посаду у 1990-1992 роках. Після цього політик ще кілька років був депутатом Верховної Ради.

У 2020 році упродовж майже двох місяців Фокін був членом делегації України в Тристоронній контактній групі, яка працювала над мирним врегулюванням ситуації на Донбасі.

Найбільше Вітольд Фокін запам'ятається участю в підписанні Біловезьких угод про розпад СРСР і утворення СНД, запровадженням купонів — фактично, першої "валюти" незалежної України.

Перший премʼєр народився 25 жовтня 1932 року в селі Новомиколаївка Запорізької області. Разом з дружиною Тамілою Григорівною Вітольд Фокін виховав двох дітей – доньку Наталію та сина Ігоря.

Його онука Марія — українська співачка, актриса та модель.

Нагадаємо, у березні 2024 року помер відомий український політик Геннадій Москаль.

Також Фокус писав про смерть 39-го президента США Джиммі Картера.