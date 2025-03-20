Умер первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин: что о нем известно (фото)

Политику было 92 года. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.

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В возрасте 92 лет умер первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин. Об этом сообщила его внучка Мария Фокина в соцсетях 20 марта.

Что стало причиной смерти, пока неизвестно. Внучка политика не предоставила подробностей, лишь показала архивные фото и написала "Дедушка".

Что известно о Витольде Фокине

Витольд Фокин стал первым премьером независимой Украины, занимая должность в 1990-1992 годах. После этого политик еще несколько лет был депутатом Верховной Рады.

В 2020 году в течение почти двух месяцев Фокин был членом делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, которая работала над мирным урегулированием ситуации на Донбассе.

Больше всего Витольд Фокин запомнится участием в подписании Беловежских соглашений о распаде СССР и образовании СНГ, введением купонов — фактически, первой "валюты" независимой Украины.

Первый премьер родился 25 октября 1932 года в селе Новониколаевка Запорожской области. Вместе с женой Тамилой Григорьевной Витольд Фокин воспитал двоих детей — дочь Наталью и сына Игоря.

Его внучка Мария — украинская певица, актриса и модель.

Напомним, в марте 2024 года умер известный украинский политик Геннадий Москаль.

Также Фокус писал о смерти 39-го президента США Джимми Картера.