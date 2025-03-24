Внучка Витольда Фокина показала могилу политика и вспомнила его предсказание (фото)

Маша Фокина сообщила в соцсетях, что ее дедушка ушел из жизни. Витольд Фокин стал первым премьером независимой Украины.

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Маша Фокина показала, как выглядит могила ее дедушки, первого премьер-министра Украины Витольда Фокина, и раскрыла последние слова политика. Певица поделилась этим в Instagram.

По словам внучки, перед смертью Витольд Фокин говорил ей, что не хочет прощаться.

"Только сейчас я поняла твои последние слова мне: "Машенька, я не хочу тебя оставлять сейчас...". Я думала, ты говорил о войне... Оказалось, ты не хотел меня оставлять с этой болью, без тебя. Дедушка. Светлая память, дорогой", — написала певица.

Витольд Фокин ушел из жизни в возрасте 92 лет Фото: скріншот

В частности, внучка политика поделилась фото могилы дедушки. На изображении видно, что на месте захоронения Фокина лежат цветы. Как известно, первый премьер Украины покоится на Байковом кладбище в Киеве.

Могила Витольда Фокина Фото: скріншот

Умер Витольд Фокин

20 марта внучка Витольда Фокина сообщила в соцсетях, что ее дедушка ушел из жизни. Фокин стал первым премьером независимой Украины, занимая должность в 1990-1992 годах. После этого политик еще несколько лет был депутатом Верховной Рады.

Витольд Фокин

В 2020 году в течение почти двух месяцев Витольд Фокин был членом делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, которая работала над мирным урегулированием ситуации на Донбассе.

В частности, политик запомнится участием в подписании Беловежских соглашений о распаде СССР и образовании СНГ.

Реакция украинцев на смерть Витольда Фокина

Украинский ветеран Олег Симороз вспомнил несколько политических вех жизни Фокина.

"В возрасте 92 лет умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Очень однозначная антиукраинская личность, которая не имеет права на нормальное чествование на уровне государства", — написал военный.

В частности, Симороз отметил, что деятельность Фокина в Трехсторонней контактной группе была полностью направлена на "отбеливание фактов вооруженной агрессии России".

"В ТКГ Фокин заявил, что Россия вынуждена была забрать Крым, поскольку его бы забрали американцы. 18 сентября 2020 заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что необходимо "объявить всеобщую амнистию" для боевиков. 29 сентября 2020 на заседании комитета Верховной Рады по государственному строительству заявил, что "не видит никакого подтверждения того, что там ведется война между Украиной и Россией", — написал украинский ветеран.

Фото: скріншот Фото: скріншот

Напомним, Дональд Трамп объявил о завершении работы над соглашением о полезных ископаемых между США и Украиной.

Также Фокус писал об обращении Сергея Гнездилова в Конституционный суд после публичного СОЧ.