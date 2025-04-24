Деякі українці отримають знижку на електроенергію в травні: що потрібно знати

У травні оплата електроенергії для побутових споживачів залишиться на колишньому рівні. Крім того, для деяких категорій громадян передбачено знижки.

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Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

З травня власники двозонних електролічильників зможуть помітно заощадити на оплаті електроенергії. У той час як денний тариф (з 7:00 до 23:00) залишається без змін, вночі (з 23:00 до 7:00) ціна за кіловат-годину буде знижена вдвічі.

На сьогодні вартість електроенергії в Україні становить 4,32 гривні за кіловат-годину, тож у травні основна частина споживачів оплачуватиме електроенергію за цим тарифом.

Раніше, в опалювальний сезон, мешканці багатоповерхівок без централізованого опалення, які використовують електрику для обігріву, мали змогу платити за зниженою ставкою — 2,64 гривні за кіловат-годину. Однак із настанням теплої пори року ця пільга втратила чинність.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.