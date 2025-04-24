Некоторые украинцы получат скидку на электроэнергию в мае: что нужно знать

В мае оплата электроэнергии для бытовых потребителей останется на прежнем уровне. Кроме того, для некоторых категорий граждан предусмотрены скидки.

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Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

С мая владельцы двухзонных электросчетчиков смогут заметно сэкономить на оплате электроэнергии. В то время как дневной тариф (с 7:00 до 23:00) остается без изменений, ночью (с 23:00 до 7:00) цена за киловатт-час будет снижена вдвое.

На сегодняшний день стоимость электроэнергии в Украине составляет 4,32 гривны за киловатт-час, поэтому в мае основная часть потребителей будет оплачивать электроэнергию по этому тарифу.

Ранее, в отопительный сезон, жители многоэтажек без централизованного отопления, использующие электричество для обогрева, имели возможность платить по сниженной ставке — 2,64 гривны за киловатт-час. Однако с наступлением теплого времени года эта льгота утратила силу.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.