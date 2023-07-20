Китай может вмешаться: Путин поставил под угрозу мировые цены на продовольствие, — CNN

По словам журналистов, украинское зерно является ключом к мировому продовольственному снабжению. Цены на пшеницу и кукурузу уже начали расти.

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Президент РФ Владимир Путин поставил под угрозу мировые цены на продовольствие. Об этом пишет издание CNN.

По словам журналистов, Кремль ударами по Одессе хочет отомстить украинцам за взрыв на Крымском мосту. Кроме того, атаки на украинские порта совпадают с выходом РФ из зерновой сделки.

Издание пишет, что украинское зерно является ключом к мировому продовольственному снабжению. Цены на пшеницу и кукурузу на мировых товарных рынках подскочили в понедельник, 17 июля. Затем они снова выросли в среду, 19 июля, после атаки на порты в Украине. Тогда же исчезла надежда на то, что Россия снова присоединится к черноморской инициативе.

Как рассказал профессор международной торговли и экономического развития Университета Санкт-Галлена в Швейцарии Саймон Эвенетт, без новой зерновой сделки можно использовать железные дороги для доставки украинского зерна в порты Румынии или Юго-Восточной Европы. Однако все упирается во время и деньги.

Кроме того, Эвенетт заявил, что Китай, теоретически, может вмешаться и надавить на Россию, чтобы та вернулась к зерновому соглашению. Так, китайские территории сильно пострадали от засухи.

"Если эти засухи окажутся такими значительными, как это подчеркивают люди, то, возможно, Пекин будет вынужден использовать рычаги давления на Россию, чтобы смягчить это", — сказал Эвенетт.

Однако, как отметил эксперт, вероятность этого невелика.

Напомним, что дипломат рассказал, можно ли вернут РФ к зерновой сделке. По словам переговорщика Дэвида Харланда, следующая зерновая сделка, возможно, будет более масштабной. Она может быть связана с окончанием войны.

По его словам, выйдя из зернового соглашения, РФ сделала очень "драматический" ход.

"Будет очень трудно вернуть Россию в соглашения. Сейчас они зашли очень далеко", — сказал Харланд.

Кроме того, в Белом доме предупредили, что РФ может атаковать гражданские корабли в Черном море, чтобы потом обвинить Украину. Там заявили, что РФ уже заложила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам.