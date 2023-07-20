"Очень сложно на данном этапе": дипломат рассказал, можно ли вернут РФ к зерновой сделке

По словам переговорщика Дэвида Харланда, следующая зерновая сделка, возможно, будет более масштабной. Она может быть связана с окончанием войны.

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Россию будет довольно тяжело вернуть к зерновой сделке на данной этапе. Об этом заявил исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд в интервью CNN.

По его словам, выйдя из зернового соглашения, РФ сделала очень "драматический" ход.

"Будет очень трудно вернуть Россию в соглашения. Сейчас они зашли очень далеко", — сказал Харланд.

По его словам, никакого оптимизма в этом вопросе нет. Он отметил, что это самый плохой момент за всю историю черноморской инициативы.

Харланд отметил, что РФ контролирует северную часть Черного моря. Поэтому без ее "согласия" продолжать поставки зерна из Украины невозможно. Будущая сделка будет иметь совершенно иной характер, так как в Кремле сделали слишком много, чтобы вернуться назад было нельзя.

"Сомневаюсь, что мы вернемся к этому. Я думаю, что в следующий раз будет что-то серьезное, вероятно, в контексте сделки, которая положит конец войне", — сказал он.

Однако, по словам дипломата, есть вероятность, что под давлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и лидеров стран, которые непосредственно страдают от нехватки зерна, глава Кремля Владимир Путин согласится на "гуманитарные поставки".

Напомним, что ранее СМИ писали, что Турция, скорее всего, откажется от идеи сопровождать суда с украинским продовольствием в рамках "зерновой инициативы". Пока украинские власти продолжают работать над тем, чтобы организовать работу "зернового коридора" без России, страховщики и грузоотправители не верят в успех.

Также в Минагрополитики объяснили, как может работать зерновая инициатива. По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, существует механизм, который может обеспечить существование зерновой сделки даже после выхода России.