Как оформить субсидию по упрощенной процедуре: пошаговая инструкция (видео)
Упрощенный механизм обращения за жилищной субсидией, как уверяют в ПФУ, освободит граждан от необходимости собирать справки и тратить время на заполнение декларации.
Украинцы уже могут подавать обращение на жилищную субсидию по упрощенной процедуре. Сделать это можно на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ), сообщает пресс-служба госструктуры.
Как подать заявление на субсидию по упрощенной процедуре?
Для этого нужно выполнить несколько простых действий:
- открыть вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда;
- в верхнем правом углу нажать "Вход";
- авторизоваться, использовав электронную квалифицированную подпись (КЭП), указать название аккредитованного центра сертификации ключей, который сгенерировал КЭП, загрузить файл ключа и ввести пароль;
- в личном кабинете в левом боковом открыть раздел "Коммуникации с ПФУ", а затем выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу". В новом окне нажать "Продолжить";
- далее выбрать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту";
- заполнить все необходимые поля. Указать информацию о себе, внести паспортные и адресные данные, добавить информацию об участниках обращения и банковские реквизиты, на которые будут поступать средства, если субсидию назначат;
- если заявление подается не по зарегистрированному, а по фактическому месту жительства, нужно добавить сканированную копию договора аренды. Для этого нужно нажать кнопку "Добавить файл";
- далее жмете на "Сформировать заявление", которая находится в конце онлайн-формы.
- проверяете внесенные данные, после чего жмете на "Подписать и отправить в ПФУ". Автоматизированная система проверит полноту и корректность заполнения заявления;
- узнать о назначении субсидии можно в разделе "Мои обращения" — "Статус обращения".
Могут ли отказать в назначении субсидии?
Жилищную субсидию не удастся оформить гражданам, у которых есть просроченная более чем на три месяца задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом сумма долга должна превышать 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 гривен).
Также льготу не предоставляют, если:
- общая площадь квартиры превышает 130 кв. м и 230 кв. м в домах;
- член семьи в течение 12 месяцев перед назначением субсидии совершил операцию на сумму более 50 тыс. грн;
- лицо имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в сумме, превышающей 100 тыс. грн, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму более 100 тыс. грн;
- имеющееся транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет и/или более чем одно транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа);
- в составе семьи есть совершеннолетние не работающие (и не имеющие статуса безработного) или чей среднемесячный доход меньше минималки, или лица, которые не платят ЕСВ в течение трех месяцев.
Ранее СМИ узнали, что во время отопительного сезона 2022/2023 украинцы в среднем получали до 1600 гривен субсидии ежемесячно. Также напомним, что в Украине действует запрет на взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги с переселенцев, если задолженность возникла после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.