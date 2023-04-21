В Украине запретили взымать долги за коммуналку для переселенцев: детали решения Кабмина

Долги будут списывать за период с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Для этого внутренним переселенцам нужно будет предоставить соответствующие документы.

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Правительство запретило взимать с граждан задолженность за жилищно-коммунальные услуги с переселенцев и жителей территорий, где ведутся боевые действия. Об этом решении в пятницу, 21 апреля, заявлено на официальном сайте правительственного портала.

В ведомстве отмечается, что речь идет только о задолженности, которая накопилась после начала полномасштабного вторжения РФ в Украины.

"Сегодня Правительство одобрило разработанное Минреинтеграции постановление, запрещающее взимать с граждан задолженность за жилищно-коммунальные услуги, созданное после 24 февраля 2022 года", — отмечено в заявлении.

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В ведомстве подчеркнули, что запрет о взимании коммунальных платежей с граждан Украины будет применен только на временно оккупированных РФ территориях или территориях, где ведутся боевые действия (согласно перечню Мининтеграции).

Задолженность не будет взиматься только с граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома и переселиться в более безопасные регионы.

Для подтверждения этого факта, украинцам необходимо будет предоставить поставщику коммунальных услуг или управляющему многоквартирного дома документы, которые подтверждают их временное отсутствие.

Какие документы подойдут:

справка внутренне перемещенного лица;

документ о временном убежище в другом государстве;

документы по работе, лечению, обучению или прохождению военной службы.

Сообщается, что правительство также урегулировало вопрос о бесперебойном предоставлении жилищно-коммунальных услуг в помещениях государственной, коммунальной и частной собственности, которые используются для проживания внутренне перемещенных лиц.

Напомним, в середине февраля 2023 года стало известно, что на фоне полномасштабного вторжения, украинцы стали накапливать колоссальные долги за коммунальные услуги, особенно за отопление и горячую воду. По состоянию на 1 декабря 2022 года задолженность составляла 35,35 млрд грн.

Также, несмотря на то, что в Украине с лета прошлого года действует мораторий на пересмотр коммунальных тарифов, в марте-2023, по сравнению с мартом 2022, стоимость коммунальных услуг подорожала на 4,6%.